Ally Brooke, Fifth Harmony, avec album en espagnol

Nevarez Communications Ally Brooke prépare un album en espagnol.

Ally Brooke, l’ancienne membre de Fifth Harmony, s’apprête à sortir son premier album en espagnol. Il enregistre actuellement des chansons en espagnol qui incluent des productions de Luny Tunes, Dimelo Flow, M. NaisGai, parmi d’autres producteurs latins renommés. Mais préparez-vous, Brooke s’échauffe déjà pour présenter sa nouvelle musique lors d’un événement exclusif organisé par Duars Entertainment la semaine de 20 septembre à Miami, FL, dont le casting comprend Rauw Alejandro, Eix et Farruko. « Chez Duars Entertainment, nous sommes très prudents et jaloux de l’élu de nos talents. Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Ally Brooke sur notre label, car cette fille a tellement de qualités impressionnantes. On ne trouve pas tous les jours un artiste qui sait interpréter dans plus d’une langue sans problème, qui compose sa propre musique, qui danse et a une présence impeccable. Félicitations à nous, bienvenue à Ally dans la famille Duars », a déclaré Eric Duars, PDG de Duars Entertainment.

Ally Brooke est amie avec la sœur de Selena Quintanilla

Il s’avère que l’ancien membre du groupe Fifth Harmony est ami avec Suzette Quintanilla, la sœur de Selena Quintanilla, et qu’elle a été recommandée par un avocat pour l’aider dans une affaire judiciaire, mais le destin avait un autre plan. Simran A. Singh, PDG d’AMSI Entertainment qui a rencontré Ally Brooke par l’intermédiaire de Suzette Quintanilla, a déclaré que « même si j’ai d’abord rencontré Ally pour explorer comment je pourrais l’aider en tant qu’avocate, l’esprit d’Ally et le talent que Dieu lui a donné m’ont tellement touché. que je devais jouer un plus grand rôle dans sa carrière. J’ai été obligé de m’assurer que c’était réglé pour un grand succès. Comme par hasard, Ally a rejoint mon label, AMSI Entertainment, pour collaborer à ce prochain chapitre de sa vie. Je n’ai aucun doute qu’avec le soutien de notre autre partenaire, Duars Entertainment, Ally sera bientôt parmi les meilleures artistes féminines au monde.”

Il convient de mentionner qu’en mai dernier, Brooke a fait des déclarations fortes sur son podcast The Ally Brooke Show, elle a révélé qu’elle avait subi des “abus mentaux et verbaux” lors de Fifth Harmony.

Ally Brooke prépare un album en espagnol

Ally Brooke entame une nouvelle étape de sa carrière et réussit avec deux grandes maisons de disques de l’industrie musicale, Duars Entertainment et AMSI Entertainment. Cet accord portera sans aucun doute la carrière d’Ally à un niveau supérieur, car elle pénétrera de nouveaux marchés grâce à une musique rafraîchissante et différente de ce qu’elle faisait. A noter que l’ancienne membre du groupe Fifth Harmony est la première artiste féminine signée à la fois par Duars Entertainment et AMSI Entertainment.

Avec plus d’un milliard de reproductions de ses chansons, la chanteuse et compositrice américaine multi-platine, Ally Brooke, a commencé sa carrière solo en 2019, réussissant à positionner plusieurs de ses singles dans le Top 40 des charts de popularité. De plus, avec une histoire impressionnante de collaborations de différents genres qui comprend la chanson “All Night” avec Afrojack marquant son premier # 1 à la radio aux États-Unis en tant que soliste. Ally Brooke est également apparue dans l’émission ABC “Dancing with the stars” et s’est lancée dans une tournée en 2020 qui l’a emmenée, entre autres villes, à un spectacle à guichets fermés au Gramercy Theatre de New York. L’année dernière, Ally Brooke a sorti son livre “Finding Your Harmony” et exprime actuellement l’un des personnages du dessin animé Nickelodeon “The Casagrandes”.

Ally Brooke Hernandez est d’origine mexicaine

Jouer

Ally Brooke de Fifth Harmony & Adrienne Bailon de The Real interprètent Como La Flor de Selena LIVE La meilleure soirée Cinco De Mayo !! C’était sur le thème de Selena et il y avait du karaoké !!! Une telle explosion ! Découvrez cette performance impressionnante de “Como La Flor” par Ally Brooke de Fifth Harmony et Adrienne Bailon de The Real ! Regarder! Prendre plaisir! Comparer ! Et suivez-moi sur Insta et obtenez une vidéo personnalisée de moi sur Cameo ! Liens ci-dessous!… 06-05-2018T06: 34: 02Z

Ally Brooke Hernandez est née le 7 juillet 1993 à San Antonio, au Texas. Ses parents – Patricia Anna et Jerry Mesquite Hernandez, sont mexicains. Il a également un frère nommé Brandon. Depuis qu’elle est petite, Brooke a montré son talent dans la musique et sa grande influence est la légendaire chanteuse Selena Quintanilla. Depuis l’âge de 9 ans, Brooke a chanté et joué lors d’événements universitaires, d’événements caritatifs et de sports. Ci-dessus, vous pouvez voir Ally Brooke avec Adrienne Bailon chanter la chanson “Como la Flor” de Selena.