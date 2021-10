Ally Brooke : Retournez à ses racines avec « My Music »

En ce moment, Ally Brooke va maintenant pour « Ally »

La chanteuse américaine d’origine mexicaine Ally Brooke est à son apogée. Aujourd’hui, la talentueuse femme de 28 ans a présenté sa nouvelle chanson « Ma musique », un aperçu de son prochain projet entièrement en espagnol, dans lequel, selon elle, cela a signifié un retour aux profondeurs de son essence, pas en vain le nom.

Complètement en espagnol est ce nouveau cours que cette fille prend où elle jette ses liens, et même son nom de famille Brooke, ça va juste pour « Ally », quelque chose qui conduit à une plus grande intimité, plus d’honnêteté, et cela se voit dans la sincérité de chacun de ses mots et l’émotion qu’il imprime sur le projet.

C’est moi, c’est « Ma Musique »

Nous avons pu échanger avec Ally lors de son passage dans la ville de Miami, où elle en a profité pour nous parler de ce nouveau projet et de l’opportunité d’explorer de nouveaux rythmes avec des producteurs tels que Looney Tunes, Nice Guy, Dimelo Flow, Geofred et beaucoup d’autres dans ce qu’elle décrit elle-même comme « un nouveau départ et un cadeau », entourée de personnes qui lui sont proches.

« Mon ancien monde était phénoménal, mais il ne fait aucun doute qu’en travaillant sur ces questions je me suis senti plus authentique, et surtout plus en contact avec qui je suis vraiment, cela a été le travail de ma vie, dans lequel j’ai été plus en contact avec ça Une fille qui a grandi en écoutant Selena Quintanilla et en mangeant en famille, cette petite fille aux racines latines, c’est moi, et c’est elle qui s’est révélée à ce stade de ma vie d’artiste », a assuré Ally nous.

C’est précisément Selena Quintanilla, étant comme Ally, originaire du Texas, que la jeune fille assure avoir été sa plus grande influence et modèle : « Bien sûr, tous mes fans savent qui est ma plus grande influence musicale, bien sûr qu’elle est ! Selena ! » nous sommes tous fans d’elle. C’est une force motrice dans ma vie et quelqu’un que j’admire non seulement en tant que chanteur, mais pour qui il était en tant que personne. » Indien.

Jouer

Ally Brooke – Mi MusicaMi Musica maintenant disponible : streamlink.to/ally_mi_musica Abonnez-vous à la chaîne d’Ally : allybrooke.lnk.to/Subscribe Suivez Ally facebook.com/AllyBrookeOf… twitter.com/allybrooke instagram.com/allybrooke tiktok.com/@allybrooke soundcloud.com/allybrookeofi … Paroles : Comment expliquer, que je n’ai besoin de rien avec toi Que malgré la tempête, il s’échappera Si je t’ai je n’ai besoin de rien Je ne sais pas comment mais je n’ai besoin de rien Si tu … 2021- 10-22T20 : 00 : 06Z

Allié : Inarrêtable !

Pour célébrer le Mois du patrimoine hispanique, Ally a présenté de la nouvelle musique en espagnol avec une performance exclusive lors de la Billboard Latin Music Week à Miami, en Floride, aux côtés de Rauw Alejandro et Eix. L’interprète charismatique a également impressionné les téléspectateurs lorsqu’elle a créé une interprétation spéciale de « Game of Love » lors de l’émission PBS des 34e Hispanic Heritage Awards.

Ayant accumulé plus d’un milliard de vues dans son catalogue, Ally a commencé sa carrière solo en 2019 et depuis lors, sa croissance a été imparable, avec des singles du Top 40 consécutifs et un impressionnant curriculum vitae de collaborations de genre, dont « All Night » avec Afrojack. , qui a marqué son premier solo n°1 sur US Dance Radio.

De plus, Ally Brooke a participé à l’émission télévisée ABC « Dancing with the stars » et s’est lancée dans une tournée en 2020 qui l’a emmenée dans diverses villes des États-Unis, y compris un spectacle à guichets fermés au Gramercy Theatre de New York. L’année dernière, Ally Brooke a sorti son livre « Finding Your Harmony » et en 2021, elle est devenue la voix de l’un des personnages de la série de dessins animés Nickelodeon « The Casagrandes ».

Profitons tous de « Ma Musique » sur toutes les plateformes numériques !