Ally McBeal Revival? Avec Calista Flockhart à bord, ce souhait pourrait se réaliser ⋆ .

L’un des drames juridiques les plus appréciés pourrait se préparer à un retour triomphant.

TV Line rapporte qu’une reprise en série limitée d’Ally McBeal est officiellement en développement.

Calista Flockhart, qui a joué l’avocat titulaire de la série originale, est en train de faire un retour.

S’ils envisagent sérieusement d’appeler la série Ally McBeal, ils doivent vraiment penser à verrouiller Flockhart avant de poursuivre le projet.

Pouvez-vous imaginer Ally McBeal sans Flockhart jouant l’avocat sournois? Il n’atterrirait pas bien.

Ally McBeal était une grande série pour FOX quand elle a débuté en 1997. Elle a finalement duré jusqu’en 2002, avec le réseau balançant la hache après cinq saisons brillantes.

Il y a eu cependant un nombre considérable de fermetures, ce qui est inhabituel si l’on considère le fait que la série a été annulée.

De nombreux fans de la série ont estimé que l’annulation était due à une certaine érosion des cotes d’écoute lors de sa cinquième saison, ainsi qu’au manque de récompenses.

Au cours de ses premières saisons, il a remporté du succès sur le front des récompenses, remportant le Golden Globe Award de la meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie en 1997 et 1998, et également le prix Emmy Award for Outstanding Comedy Series en 1999.

David E. Kelley a créé la série, qui s’est concentrée sur le cabinet d’avocats fictif de Boston Cage and Fish, dans lequel Ally est arrivé pour travailler sur la première de la série et y est resté jusqu’à la finale de la série.

Kelley a été convaincu que la série pourrait se reproduire, mais il avait l’impression que ce serait mieux sous le regard féminin.

«Je serais ouvert à l’idée qu’Ally McBeal soit refait, mais je ne pense pas que cela devrait être fait par moi. Si cela devait être fait, cela devrait vraiment être fait par une femme », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter en 2018.

«Si ça doit être nouveau, ça devrait être nouveau et différent. Et je l’ai fait: 100 heures.

Le casting comprenait également Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Vonda Shepard, Portia de Rossi, Lucy Liu, Peter MacNicol et Gil Bellows.

Ally McBeal a également partagé un univers avec The Practice, ce qui a conduit à des croisements, malgré les émissions diffusées sur différents réseaux.

Cette nouvelle série pourrait-elle inclure certains de ces acteurs?

Je pense que je parle au nom de nombreux fans d’Ally McBeal quand je dis que le monde a davantage besoin du personnage.

Que pensez-vous d’un retour potentiel?

Frappez les commentaires.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.