Ally McCoist admet que Steven Gerrard à Aston Villa laisse un «mauvais goût» aux Rangers après une récente interview

La légende des Rangers, Ally McCoist, admet que le déménagement de Steven Gerrard à Aston Villa a mis en colère certains fans d’Ibrox à la lumière d’une récente interview sur son avenir.

Villa a annoncé jeudi que la légende de Liverpool était leur nouveau patron, mettant fin à son mandat de trois ans et demi avec les Rangers à mi-chemin de la campagne de Premiership écossaise.

L’emblématique milieu de terrain anglais a décroché son premier poste de manager en Premier League

Gerrard a inspiré la fin de la domination de neuf ans du Celtic en Écosse et a guidé les Rangers vers leur premier titre en neuf ans la saison dernière.

McCoist, le plus grand buteur de l’histoire du club et ancien manager, félicite Gerrard pour ses réalisations à Ibrox – mais insiste sur le fait que la manière dont il sortira bouleversera la moitié bleue de Glasgow.

Il y a à peine trois semaines, l’ancien patron d’Ibrox a été interrogé par BT Sport sur les spéculations entourant son avenir.

Il semble maintenant que Gerrard ait vendu un mannequin aux fans des Rangers lorsqu’il a déclaré: «Est-ce que j’ai l’air heureux? Est-ce que j’ai l’air installé ? Ne me pose pas de questions idiotes alors.

Réagissant aux nouvelles d’hier à la lumière de ces commentaires, McCoist était tiraillé entre la gratitude et la déception envers Gerrard.

« Ce que Steven a réalisé, c’est sans doute le titre le plus important pour les fans des Rangers au cours des 25 à 30 dernières années », a déclaré l’hôte de talkSPORT Breakfast.

« C’est à quel point c’était important, ne vous y trompez pas. Arrêter Celtic en faisant dix était aussi haut sur la liste que possible.

«Mais, pour être brutalement honnête, il y a un mauvais goût dans la bouche de certains supporters sur la façon dont cela s’est passé.

« Surtout après cette interview où Emma [Dodds] a posé la question, comme il se doit. C’est son travail.

Gerrard a fait des merveilles aux Rangers et a terminé 25 points au-dessus du Celtic la saison dernière

« La réponse impliquait : ‘Je ne vais nulle part’. Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus.

« Il était très direct, répondant à Emma d’une manière comme si, ‘Écoutez, c’est une question idiote, je ne vais absolument nulle part.’

« Des semaines plus tard, il est clairement parti quelque part. Je ne peux donc pas totalement comprendre et comprendre la frustration, la déception et peut-être la colère de certains fans des Rangers.

« Cela étant dit, vous ne pouvez pas contester le fait qu’il a remporté le titre le plus important depuis très, très longtemps pour les Rangers. »

parlerSPORT

McCoist reste l’une des figures les plus aimées d’Ibrox

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de la Premier League Jason Cundy a qualifié la sortie de Gerrard de » brutale » pour les Rangers, insistant sur le fait qu’il sera difficile à prendre à Ibrox.

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est assez brutal la façon dont il monte et part.

«C’est absolument brutal et ça doit faire mal. C’est une pilule difficile à avaler.

« Mais la vérité est, comme avec Brendan Rodgers [who left Celtic for Leicester], il se bat contre les meilleurs managers du monde maintenant.

« C’est un gros tirage. »