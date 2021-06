Ally McCoist distingue l’homme dangereux de l’Écosse avant le choc de l’Euro 2020 avec l’Angleterre

L’Écosse a perdu son match d’ouverture du tournoi (Photo: .)

L’Ecosse affronte l’Angleterre, l’Auld Enemy, lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis l’Euro 96 vendredi, avec un résultat positif désespérément nécessaire pour leur donner une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

L’équipe de Steve Clarke a connu le pire début possible de la compétition retardée de cet été, avec l’attaquant de la République tchèque Patrick Schick les mettant au fil de l’épée avec un superbe doublé – y compris un but précoce du concurrent du tournoi.

Schick avait donné l’avantage aux Tchèques avec une tête clinique en première mi-temps, et a aggravé les choses lorsqu’il a miraculeusement lobé David Marshall depuis la ligne médiane, laissant le gardien écossais enveloppé dans son propre filet.



Clarke espère que son équipe rebondira contre l’Angleterre (Photo: .)

L’Angleterre, quant à elle, a remporté son match d’ouverture d’un Championnat d’Europe pour la première fois de son histoire en battant la Croatie 1-0 dimanche, grâce au but de Raheem Sterling en seconde période à Wembley.

Ensuite, l’équipe de Gareth Southgate affrontera l’Écosse, qui tentera de regagner un terrain vital dans le groupe D alors qu’elle cherche à sortir de la phase de groupes de l’Euro pour la toute première fois de son histoire.

L’ancien attaquant des Rangers et de l’Écosse devenu expert, Ally McCoist, était sur le terrain lorsque les Écossais ont perdu 2-0 face à Auld Enemy à l’Euro 1996, avec le film et la volée scandaleux de Paul Gascoigne fermement gravés dans le folklore du football anglais.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer le joueur écossais actuel qui représente la plus grande menace pour l’Angleterre avant la réunion de vendredi, McCoist a choisi le maestro du milieu de terrain John McGinn.

“Je pense que le record de buts de John McGinn pour l’Ecosse a été excellent, c’est un joueur clé pour nous”, a déclaré McCoist Metro.co.uk.

« De toute évidence, nous avons maintenant des acteurs clés dans différents domaines, que ce soit [Kieran] Tierney, [Andy] Robertson ou [Scott] McTominay – que je pensais être le meilleur joueur sur le terrain lors de la finale de la Ligue Europa, il était excellent.

“Mais si je devais choisir un joueur pour l’Écosse qui, je pense, sera la clé cette année et le tournoi, ce serait John McGinn.”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



McCoist est également un grand admirateur de Kieran Tierney, qui a raté la défaite de l’Écosse contre la République tchèque en raison d’une blessure et espère qu’il pourra revenir pour le grand rendez-vous avec l’Angleterre.

L’arrière gauche d’Arsenal est devenu un joueur à part entière pour les Gunners de Mikel Arteta, et McCoist considère l’ex-Celtic comme un capitaine clair.

“Tierney – absolument fantastique, j’adore le gamin”, a-t-il ajouté.

«Vous le regardez, et je ne l’ai jamais vu s’entraîner, mais je parie qu’il s’entraîne comme il joue. Je parie qu’il traite chaque séance d’entraînement comme si c’était sa première et sa dernière de la saison. Il est juste magique. Absolument ravi quand il a quitté le Celtic d’ailleurs, ravi ! Il est de première classe et un grand garçon pour démarrer.

“Je suis tellement content parce qu’il a eu un petit problème de blessure au début et qu’il lui a fallu un peu de temps pour démarrer, mais je savais qu’une fois dans cette équipe, il passerait le cap. Je pense juste qu’il y a un futur capitaine d’Arsenal là-dedans.

McCoist s’est associé à Heineken, partenaire officiel de l’Euro 2020, pour faire une farce à son collègue et ancien milieu de terrain anglais Jermaine Jenas avant le tournoi.

Jenas a été inconsciemment obligé de porter un costume orné d’un drapeau écossais géant dans le dos, pour le plus grand plaisir de McCoist.

L’Angleterre contre l’Écosse est la plus ancienne rivalité de l’histoire du football international, et la légende des Rangers a hâte qu’elle soit ravivée cette semaine.

“J’ai tellement apprécié la rivalité depuis tant d’années, je pense que mon premier match Angleterre contre Ecosse aurait été de retour en 87”, a-t-il déclaré.

«Je me souviens de la merveilleuse rivalité, je me souviens que mon père m’avait emmené à un match entre l’Écosse et l’Angleterre en 73 quand j’avais 10 ou 11 ans, alors je reviens en arrière. J’ai eu la chance de jouer avec des internationaux anglais chez les Rangers tout au long de ma carrière et je sais que nous aimons nous terminer, faire une blague aux dépens les uns des autres et j’aime le fait que les gars vont maintenant faire la même chose .

“Que ce soit John McGinn dans le vestiaire d’Aston Villa, Andy Robertson à Liverpool, Kieran Tierney à Arsenal, ils apprécieront la rivalité amicale autant que nous.”

L’activation fait partie d’une campagne mondiale plus large de Heineken, « Enfin ensemble », qui reconnaît les retrouvailles tant attendues avec les fans et les rivalités qui vont de pair – apportant énergie et positivité au sport et aux fans.

PLUS : Leonardo Bonucci nomme l’Angleterre comme l’équipe qui s’est « vraiment démarquée » à l’Euro 2020 jusqu’à présent

PLUS : Steve Clarke fait le point sur les blessures de Kieran Tierney avant le choc Angleterre-Écosse Euro 2020

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();