Ally McCoist dit que les Rangers et le Celtic soutiendraient la Super League britannique pour “ s’améliorer ”, mais cela pourrait provoquer des réactions négatives de la part des clubs écossais

Ally McCoist pense que l’ancien club des Rangers et ses rivaux du Celtic soutiendraient les nouveaux projets de Super League britannique et accepteraient une place dans la compétition.

Mais la légende d’Ibrox a mis en garde contre une réaction des équipes de Premiership écossaises, tandis que l’animateur de talkSPORT et ancien attaquant écossais Alan Brazil a déclaré que cela “ tuerait ” le match écossais.

La légende des Rangers Ally McCoist a averti les clubs Old Firm de rejoindre une Super League britannique, à la suite de l’effondrement de l’échappée européenne

Fraîchement sorti de l’effondrement de la tentative de coup d’État élitiste de la Super League européenne, les rapports affirment maintenant qu’une réforme de la Premier League est sur les cartes avec les Rangers et le Celtic recherchés pour une Super League britannique qui pourrait recevoir le soutien de la FIFA, de l’UEFA et même du Royaume-Uni. Gouvernement.

Il est rapporté que la nouvelle ligue de 18 équipes serait mutuellement bénéfique avec les clubs Old Firm, qui obtiendraient évidemment une part de revenus télévisés tandis que leurs énormes bases de fans aideraient à attirer un public plus large.

Les premiers rapports affirment que le reste de la Premiership écossaise est également en faveur de cette décision, car cela augmenterait les chances des autres clubs de gagner de l’argenterie et de gagner une place en Ligue des champions.

McCoist a rejoint talkSPORT plus tôt cette semaine pour condamner les plans de séparation européenne et a déclaré à la station qu’il serait “ tellement contre ” que les Rangers et le Celtic rejoignent la Super League.

Mais il a admis que les deux clubs seraient en faveur de rejoindre l’élite anglaise, une décision qui a été proposée depuis des années, bien que cela puisse provoquer une réaction similaire de la part des fans et des clubs rivaux.

Le Celtic et les Rangers pourraient-ils enfin rejoindre une Super League britannique?

«Nous devons faire attention à ne pas paraître hypocrite ici», a déclaré la légende des Rangers McCoist lors du petit-déjeuner talkSPORT de jeudi.

«Je veux dire, combien de fois avons-nous entendu parler de quelque chose comme ça?

«Je pense que du point de vue des Rangers et du Celtic, c’est quelque chose qui les intéresserait clairement, et ne vous y trompez pas, les arguments reviendront tous sur le fait que c’est financièrement motivé.

«Mais pour les Rangers et le Celtic, le sentiment dominant serait qu’ils veulent essayer de s’améliorer et de jouer dans une ligue avec ces équipes, vos Liverpool et vos Manchester United.

«Tout est motivé par l’argent et dans une certaine mesure, la cupidité, bien sûr.

Ally McCoist qualifie les projets de Super League européenne de “ embarrassants et dégoûtants ”

«Mais je ne sais vraiment pas ce que penseraient les partisans de Motherwell, les partisans de Kilmarnock, les partisans de Hibs. Il serait intéressant d’entendre leurs points de vue.

«C’est une perspective et une possibilité intrigantes, cela ne fait aucun doute. Ce serait la gueule d’errance pour obtenir les Rangers et le Celtic contre Liverpool et Manchester United, ces liens.

«Mais surtout, comment quitterait-il le football écossais? Certainement financièrement, cela le laisserait dans un sacré gâchis, parce que vous pensez à l’argent que la Old Firm génère dans le football écossais, une grande partie serait perdue. Je ne suis pas sûr que beaucoup de clubs puissent survivre.

«Beaucoup de fans diraient:« Oh, laissez-les partir et faire leurs propres affaires », mais beaucoup d’entre eux seraient amers.»

Cependant, le Brésil a clairement indiqué, bien que bons pour les géants de la Old Firm, les plans anéantiraient la Premiership et ont déclaré que cela “ tuerait ” le match écossais.

talkSPORT

Alan Brazil dit que le Celtic et les Rangers rejoindre une Super League britannique tueraient le football écossais

“Je vais être honnête, du point de vue du Celtic et des Rangers, je pense que c’est génial, mais pour le football écossais, je pense que c’est terrible”, a déclaré le Brésil, l’hôte de talkSPORT Breakfast.

«Vous retirez le Celtic et les Rangers de la Premiership écossaise, cela va tuer notre football national.

«Je pense que cela tuera la Premier League écossaise.

«Toutes ces absurdités qu’Aberdeen, Hibs ou Hearts pourraient être en Ligue des champions, d’accord, mais pour combien de temps? Le Celtic et les Rangers luttent!

«Il y a tellement de questions, et cela ne peut pas être un accord conclu, car quels sont les deux présidents qui vont dire ‘nous allons nous retirer et laisser les Rangers et le Celtic entrer’?»