Ally McCoist perd le contrôle sur l’indicateur de voiture de David Ginola lors d’une interview avec talkSPORT, tandis que la légende de Newcastle et Tottenham parle de I’m A Celebrity

La légende qui est David Ginola a honoré les ondes de talkSPORT fraîchement de son expérience dans le château I’m A Celebrity, et Ally McCoist était en ébullition pendant toute l’interview.

Et ce n’était pas à cause de quelque chose de drôle que la légende de Newcastle et Tottenham a dit, c’était un simple indicateur de voiture qui a fait rire Ally et a laissé la légende des Rangers se demander: « Est-il à cheval? »

Ginola a terminé quatrième dans I’m A Celebrity de cette année

Le héros des Rangers est enclin à le perdre à l’antenne – qui peut oublier quand il était hystérique à Kenny Dogleash dans Dog XI de talkSPORT.

Ginola était en train de parler de ce que c’était dans I’m A Celeb, à quel point c’était dur avec le froid et une alimentation déséquilibrée consistant à manger du riz et des haricots tous les jours.

Le tout pendant que le clignotant de la voiture du Français s’éteignait en arrière-plan.

Ally a dû interrompre et a déclaré: «David, ce doit être un coin que vous prenez en passant. C’est ton indicateur allumé en arrière-plan ?

«Ce doit être le plus grand gaucher de tous les temps. C’est l’indicateur de votre voiture ? »

Ginola n’a pas entendu ou il a évité la question, alors que le Français continuait à parler de l’émission ITV.

Il n’en faut pas beaucoup à Ally pour le perdre sur talkSPORT et c’est l’indicateur de voiture de Ginola qui l’a déclenché cette fois

L’interview a continué à parler de Newcastle et de ce qu’il fait maintenant, mais McCoist éclatait parfois de rire.

L’hôte du petit-déjeuner Alan Brazil en a eu assez à ce moment-là et a dit: « De quoi riez-vous? »

McCoist : « Je ris de ce virage à gauche, je ne peux pas le sortir de ma tête. Il doit être à Lille maintenant. Est-il à cheval ?

Brésil : « David, on dirait que ton clignotant est allumé dans la voiture. C’est de ça qu’il rit. On dirait que vous avez arrêté la voiture.

Ginola : « Ouais, ouais j’ai arrêté la voiture. »

Brésil : « On dirait que tu vas sortir du tunnel et faire le tour de la piscine de Monaco au Grand Prix !

McCoist : « Vous devez être au nord de Bordeaux maintenant ! »

Ginola : « Je suis juste garé dans la rue maintenant pour vous parler les gars. »

Bienvenue dans la maison des fous, David !

