Ally McCoist réplique à la suggestion que la star écossaise Kieran Tierney s’était reposée pour le choc de l’Angleterre à l’Euro 2020

Ally McCoist a riposté aux suggestions que Kieran Tierney était au repos pour la défaite de l’Écosse contre la République tchèque, il serait donc prêt pour l’affrontement de vendredi avec l’Angleterre.

Tierney était un absent surprenant de son premier match de groupe lundi, car aucune blessure n’avait été signalée.

Tierney se bat pour être prêt pour le match de l’Écosse contre l’Angleterre vendredi

Les sourcils se sont levés lorsque le défenseur d’Arsenal est revenu sur le terrain d’entraînement le matin après sa défaite à l’Euro 2020.

Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, a confirmé que c’était une blessure au mollet qui l’avait empêché d’entrer et était prudemment optimiste qu’il pourrait jouer contre l’Angleterre à Wembley.

La légende de l’armée tartan McCoist a été interrogée sur l’absence de Tierney et s’il pensait qu’il aurait pu jouer lors de leur premier match.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Je dis ce train de pensée, je n’adhère pas du tout. Pourquoi le reposeriez-vous pour le premier match ? Vous voulez aligner votre plus fort.

Son co-animateur de talkSPORT, Andros Townsend, a demandé : “Peut-être qu’ils pensaient” nous pouvons battre la République tchèque sans Kieran Tierney “, ce qu’ils auraient pu et auraient dû avoir.”

Tierney a une blessure au mollet, mais le manager Clarke a déclaré qu’il pourrait jouer lors de leur prochain match

McCoist a répondu: “Aurait pu et aurait dû mais aucun moyen, Andros. Nous avons de bien meilleures chances de battre n’importe qui avec Kieran Tierney dans l’équipe, que ce soit le Luxembourg ou la France.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser reposer nos meilleurs joueurs, et Kieran Tierney est absolument l’un de ces joueurs. C’est pourquoi je ne peux pas adhérer à cela.

« De toute évidence, il devait être très proche. Le fait qu’il s’entraîne à nouveau signifie qu’il devait être proche.

«Nous l’avons eu 100 fois avec des ennuis comme ça. « Je pourrais probablement le faire, mais si ça se passe dans les 10 ou 15 premières minutes ».

« Il a manifestement senti qu’il ne pouvait pas saisir cette opportunité.

Clarke réfléchira à ses options avant le match de vendredi à Wembley

“La seule chose qui fait exploser cette théorie complètement, et totalement, hors de l’eau … de tous les joueurs de l’équipe écossaise, Kieran Tierney et Andy Robertson seraient ceux qui éclateraient de jouer et joueraient à travers n’importe quoi.”

Tierney fait partie intégrante de l’équipe écossaise et a accepté de jouer hors de position afin que lui et Robertson puissent jouer dans l’équipe.

Ayant perdu leur premier match du tournoi, ils savent que l’affrontement avec l’Angleterre vendredi a encore plus d’importance.

La légende écossaise Pat Nevin a nommé l’arrière latéral d’Arsenal comme le seul joueur à entrer dans l’équipe d’Angleterre.

S’adressant à bettingexpert.com, Nevin a déclaré: “Je ne doute pas que Kieran Tierney commencerait pour l’Angleterre, il est l’un des meilleurs du secteur et du football mondial à ce poste et je l’ai noté depuis avant qu’il ne se présente à Arsenal .

« Après Tierney, c’est un combat. McTominay pourrait peut-être pousser Declan Rice, mais c’est un gros argument. John McGinn pendant des périodes où il est à son meilleur pourrait être dans et autour de l’équipe, mais il y a tellement de joueurs de qualité dans l’équipe d’Angleterre dans cette position devant lui.

McTominay a joué 24 fois pour l’Ecosse

« Si Kieran Tierney est de retour pour le match contre l’Angleterre, cela fait une énorme différence et les fans obtiendraient un gros coup de pouce de sa part – c’est le joueur que les fans veulent récupérer. Ils savent que c’est un joueur de classe mondiale, il a vraiment manqué au premier match.

«Ce n’est pas seulement qu’il est un joueur dans les trois derniers, il joue de l’arrière et il fait un travail brillant aux côtés d’Andy Robertson, ils ont une grande compréhension du côté gauche.

“Vous voulez de bons footballeurs et l’Ecosse a de très bons footballeurs qui n’ont pas commencé contre la République tchèque.”

