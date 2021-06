Ally McCoist se souvient de l’histoire hilarante de ce que Paul Gascoigne a fait dans le tunnel à la mi-temps lors de l’affrontement Angleterre-Écosse Euro 96

Paul Gascoigne était le franc-tireur dont on se souviendra toujours pour CE but pour l’Angleterre contre l’Écosse à l’Euro 96.

Toujours le joker, Gazza tenait à enrouler ses copains des Rangers dans le tunnel à la mi-temps avant de sortir et de marquer l’un des buts les plus mémorables du tournoi.

.

Gazza, qui jouait pour les Rangers à l’époque, a marqué l’un des buts les plus mémorables de l’histoire du Championnat d’Europe pour briser les cœurs écossais

.

L’objectif comprenait également la célèbre célébration de la « chaise du dentiste »

L’incroyable affrontement à Wembley a vu les Trois Lions donner vie à leur campagne pour le Championnat d’Europe.

Ce match a eu lieu il y a 25 ans et les deux équipes se retrouveront à l’Euro vendredi, au même endroit, mais avec l’arc remplaçant les célèbres tours jumelles.

Des histoires ont été racontées et racontées à propos de ce match. Une personne jouant pour l’Écosse dans le match était Ally McCoist, qui a rappelé ses souvenirs à talkSPORT.

McCoist était coéquipier de Gascoigne à l’époque, les deux jouant pour les Rangers – et vous pouvez écouter Gazza & McCoist: Together Again, une conversation spéciale d’une heure entre les deux.

“Je me souviens de tout”, a déclaré McCoist. « En première mi-temps, nous avons bien joué. Vraiment, vraiment bien et tout s’est déroulé comme prévu.

«Je me souviens avoir descendu le tunnel à la mi-temps et Gascoigne a lancé [Stuart] McCall son maillot et a dit “dites à Coisty qu’il peut avoir le second semestre”.

.

McCall était également un coéquipier de Gazza chez les Rangers et s’est retrouvé à essayer de l’arrêter à Wembley

“Je me souviens de la deuxième mi-temps qui a marqué un but, [Alan] En-tête de tondeur.

“Je me souviens du penalty comme si c’était hier et que le ballon bougeait alors que Gary allait le frapper”, a-t-il déclaré en référence à l’illusionniste Uri Geller qui aurait sabordé le tir au but.

« Ensuite, je me souviens de l’éclat absolu de Gazza pour le deuxième but. Dès le début de la seconde mi-temps, c’était le début du tournoi de l’Angleterre.

«Jusqu’à ce moment-là, ils avaient fait match nul contre la Suisse et la première mi-temps contre nous et ils n’étaient pas géniaux. J’ai senti que c’est là que leur tournoi a commencé.

.

McCoist et Gascoigne ont échangé leurs maillots à temps plein du match

« L’ambiance était fantastique. L’endroit était à bascule, comme on pouvait s’y attendre et l’espérer. Un Hampden complet, un Wembley complet, c’est ce dont vous rêvez de grandir. Jouer en Ecosse contre l’Angleterre à Hampden ou Wembley.

« Bien que le résultat ait été décevant, l’atmosphère était fantastique. Super souvenir.”

Le tournoi écossais n’était pas terminé à ce stade, cependant, et avait encore un match contre la Suisse à jouer.

Ils avaient obtenu un match nul lors de leur match d’ouverture avec les Pays-Bas puis perdu contre l’Angleterre.

Sports hors-jeu

Gascoigne était la star de l’Angleterre à l’Euro 96 – atteignant la demi-finale avant d’être éliminé aux tirs au but contre l’Allemagne

McCoist a marqué le but vainqueur contre les Suisses, mais ce n’était pas suffisant car ils ont terriblement raté le match.

Lorsqu’on lui a demandé comment les joueurs écossais se sentaient après le match contre l’Angleterre, McCoist a ajouté : « Je me souviens que nous étions vraiment déprimés pendant quelques heures, pas plus. Je me souviens être retourné à l’hôtel et les familles venaient et samedi soir, nous nous sommes réunis pour quelques verres et c’était incroyable à quelle vitesse nous nous sommes regroupés.

«Nous savions que nous avions encore une chance de nous qualifier avec le match contre la Suisse. Nous avons fini par être éliminés sur des buts marqués, même pas à la différence de buts. »