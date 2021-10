Ally McCoist se souvient du concert d’AC/DC avec Walter Smith alors que le héros des Rangers évoque des souvenirs « merveilleux » avec son « meilleur » manager

Un allié émouvant McCoist a évoqué des souvenirs spéciaux avec Walter Smith après la mort du légendaire manager des Rangers à l’âge de 73 ans.

Les hommages ont afflué du monde entier du football après la mort mardi de l’ancien patron emblématique du Gers, de l’Écosse et d’Everton.

.

Smith était l’homme le plus influent de la carrière de footballeur de McCoist

.

Les deux d’entre eux ont conquis l’Ecosse ensemble

La carrière de McCoist était profondément liée à celle de Smith, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur, inspirant un succès incalculable ensemble à Ibrox.

Au cours du premier passage de Smith en tant que patron du Gers dans les années 90, McCoist est devenu le plus grand buteur du club de tous les temps et a remporté neuf titres consécutifs de Premiership écossaise.

Ils ont été réunis en 2007, alors que McCoist a aidé Smith dans la pirogue pendant quatre années triomphales, avant de prendre lui-même les rênes en 2011.

Cependant, ce sont les souvenirs en dehors du terrain que McCoist chérit le plus.

En repensant à leur temps passé ensemble, l’ancien attaquant se souvient de moments inoubliables qui ont fait de Smith bien plus qu’un entraîneur de football pour lui.

« J’ai tellement de souvenirs de Walter », a déclaré McCoist à talkSPORT. « Des souvenirs brillants, des souvenirs phénoménaux de l’homme.

«Je ne parle pas seulement de football, je parle du terrain de golf de Turnberry dans le Loch Lomond, de toutes ces sortes de choses, juste assis et buvant un verre de rouge. J’avais juste l’habitude de m’asseoir et d’écouter et de tout comprendre.

.

Ils étaient aussi des amis féroces en dehors du terrain

« Je me souviens que nous sommes allés à Florence, nous avons affronté la Fiorentina en demi-finale de la Ligue Europa en 2008. C’est allé aux tirs au but et il s’est retourné vers moi et m’a dit : ‘C’est quoi le score ?’ Il ne connaissait même pas le score aux tirs au but.

«Je l’ai regardé, j’ai pensé qu’il me mettait en colère. J’ai dit : « gaffer, si vous ne connaissez pas le score, si cette balle touche le fond du filet, vous êtes sur le point de connaître le score ».

«Et bien sûr, nous avons tenu le penalty et c’était incroyable. Nous étions tous les deux enlacés, c’était juste un souvenir que je n’oublierai jamais.

« Il y en a tellement. Je ne pouvais pas commencer à te le dire.

« Je me souviens que je l’avais emmené à AC/DC. Il ne savait même pas ce qu’étaient AC/DC. J’ai dit : ‘Allez, vieux, on va à Hampden pour voir AC/DC’.

« Le garçon a-t-il apprécié ça. Les guitares aériennes étaient sorties et tout, Angus Young était sur scène, il adorait ça.

« Il était juste génial. Il aimait la musique. Il ne m’avait pas du tout à l’ère du punk-rock, c’était les Beatles et les années 60 ou rien – c’était l’époque pour être en vie.

«Il était vraiment, vraiment bien informé, une entreprise fantastique. Nous partions ensemble et jouions au golf. Nous avions l’habitude d’emmener les filles à Noël pendant quelques jours, c’était généralement des quiz et des quiz sportifs.

.

Smith a ouvert la voie à la carrière de manager de McCoist

« Juste de merveilleux, de merveilleux souvenirs. »

McCoist a ajouté : « Il était le meilleur, n’est-ce pas ? A une certaine distance considérable. Pour moi, j’ai eu la chance de jouer sous lui.

« J’avais 17 ans lorsque j’ai joué pour la première fois sous ses ordres dans l’équipe de jeunes écossais. Je me souviens encore d’avoir déconné sur le balcon à Monte-Carlo et il me lançait ce regard.

« Quand vous dites vieille école, si vous me permettez de dire vieille école, parce que les temps ont changé, les temps ont évolué. Parfois, j’ai l’impression que dans certains cas, pas dans tous les cas, nous sommes un peu précieux.

«Mais Walter, la seule chose que Walter était, il était à 100% honnête et juste. S’il vous disait quelque chose, il ne le disait pas pour l’effet, il le disait pour une raison. Il le disait parce qu’il fallait le dire.

«Il était juste le plus authentique des hommes. Dur, juste, honnête. Un sens de l’humour absolument méchant et tout simplement génial d’être là.