Allyson Felix consolide le statut de GOAT avec une médaille de bronze

La carrière olympique individuelle d’Allyson Felix est officiellement terminée après sa course dans la finale du 400 mètres féminin. Depuis ses premiers Jeux olympiques à Athènes vers 2004 jusqu’à maintenant, elle n’a fait que marquer l’histoire.

Alors, bien sûr, elle en a fait un peu plus pour clore sa carrière.

Felix est légitimement l’un des plus grands olympiens à avoir jamais touché une piste – point final. Homme ou femme. Pour les États-Unis ou autre. Elle a consolidé cela avec sa dernière course.

Felix a remporté la médaille de bronze dans la finale du 400 mètres féminin. Et avec cette médaille de bronze, elle a maintenant 10 médailles olympiques au total, ce qui la rapproche le plus de Carl Lewis pour un athlète américain d’athlétisme.

Elle est également la première femme à remporter 10 médailles dans sa carrière et la troisième athlète d’athlétisme à atteindre cette marque de 10 médailles. Seuls Lewis et le Finlandais Paavo Nurmi ont atteint cette marque avant elle.

Ce n’est rien d’autre que l’excellence là.

Une autre médaille pour Allyson Felix

Elle aussi savait ce qu’elle faisait.

BRONZE POUR ALLYSON FELIX AU 400M FÉMININ EN 49.46 ! 10ÈME MÉDAILLE OLYMPIQUE! égale désormais Carl Lewis pour le plus grand nombre de médailles par un athlète américain d'athlétisme

Elle n’a peut-être pas fini non plus. Elle devrait se joindre à l’équipe de relais des États-Unis pour la finale du 4×400 féminin. Elle pourrait remporter une 11e médaille, ce qui la propulserait en tête de liste pour la plupart des médailles par un athlète américain d’athlétisme.

Ainsi, peu importe la façon dont vous voulez le couper, Felix est entré dans l’histoire à 35 ans. Elle s’est cimentée à jamais dans les livres d’histoire des Jeux olympiques et de l’athlétisme en tant que sport. Vous ne pouviez pas demander plus.

Cette histoire devient plus remarquable en pensant au chemin parcouru par Félix pour en arriver là. Et cela n’a presque rien à voir avec ce qu’elle a fait sur la piste.

Son plus grand obstacle est venu en dehors du sport. On aurait pu la perdre.

Felix est tombée enceinte en 2018 et a vécu une expérience d’accouchement très traumatisante où elle et sa fille, Camryn, étaient en danger. On lui a diagnostiqué une prééclampsie sévère, l’obligeant à subir une césarienne d’urgence à 32 semaines de grossesse.

Et pendant que cela se produisait, elle avait également des problèmes avec Nike. La marque lui a proposé un contrat 70 % inférieur à ce qu’elle était payé auparavant, selon Felix, sans aucun chiffre garanti si ses performances diminuaient en raison de sa grossesse.

À travers tout cela, Felix est sorti vainqueur. Elle a documenté toute son expérience dans la lutte pour la protection de la maternité et l’a partagée avec le New York Times. Finalement, elle a quitté Nike et a rejoint Athleta. Maintenant, elle a Saysh – sa propre marque de chaussures spécialement pour les femmes.

Son franc-parler était une force de changement chez Nike. Le contrecoup de son histoire a conduit l’entreprise à supprimer les réductions de paiement contractuelles pour les athlètes enceintes et à garantir leurs salaires pendant 18 mois après la grossesse.

Et dans ses dernières années sur la piste, Felix continue d’utiliser sa plate-forme pour essayer de changer la vie des gens pour le mieux. Elle a rejoint un programme appelé Better Starts For All, qui se consacre à la lutte contre les problèmes de santé maternelle des femmes, en particulier des femmes noires.

Dans une interview avec NBC, elle a expliqué pourquoi elle était si passionnée à ce sujet.

« J’étais dans cette situation et j’ai reçu d’excellents soins médicaux. Je savais juste que d’autres femmes, en particulier les femmes de couleur, étaient également confrontées et risquaient la même chose. … Et cela m’a vraiment ouvert les yeux là-dessus.

Félix est un super-héros. Clair et simple.

Dans un sport où de nombreux grands de tous les temps se sont succédé, elle s’est imposée comme l’un d’entre eux.

Quand les gens parlent des plus grands athlètes de piste de tous les temps, la plupart des gens parlent d’Usain Bolt. Ils parlent aussi de Carl Lewis. Et ils vous parleront de la grandeur de Florence Griffith-Joyner.

La prochaine fois que vous aurez une de ces conversations, assurez-vous de parler d’Allyson Felix. Sur et hors piste.