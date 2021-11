Allyson Felix explique pourquoi remporter le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 était «plus joyeux» que les autres médailles (exclusif)

Allyson Felix est l’athlète américaine d’athlétisme la plus décorée de l’histoire olympique puisqu’elle a remporté 11 médailles olympiques au cours de sa carrière bien remplie. Mais il y a une médaille qui compte plus pour elle que les autres. PopCulture.com a récemment parlé à Felix qui a révélé que la médaille de bronze qu’elle a remportée lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 signifie beaucoup pour elle à cause de ce qu’elle a dû traverser pour gagner la médaille.

« Je pense que n’importe quel autre Jeux olympiques, une médaille de bronze serait presque décevant pour moi », a déclaré Felix, « mais ayant surmonté tout ce que j’ai fait et étant un athlète plus âgé et juste une sorte de combinaison de toutes ces choses contre lesquelles je me battais, ça l’a juste fait… Je pense que j’étais plus joyeux pour cette médaille que tant d’autres. Alors oui, j’avais définitivement une approche différente et une motivation vraiment différente cette fois-ci. «

Felix a remporté le bronze au 400 mètres, ce qui en fait la première fois qu’elle remporte une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Elle n’a pas bien performé dans les essais olympiques, mais en a fait assez pour se qualifier. Parallèlement à cela et étant un concurrent plus âgé à 35 ans, certains experts ne croyaient pas que Felix monterait sur le podium à Tokyo. Mais Felix a donné tort aux sceptiques en montant deux fois sur le podium. Elle a également remporté la médaille d’or au relais 4×400 mètres pour remporter sa septième médaille d’or de sa carrière olympique.

En plus d’avoir des succès olympiques, Felix s’assure que tout le monde connaît les facteurs sociaux de la santé. Elle s’est récemment associée à Anthem Inc. pour promouvoir la conviction que tout le monde doit comprendre l’impact de notre situation sur notre santé. Cette semaine, Anthem a lancé l’étude Driving our Health, qui confirme que près de la moitié (46 %) des adultes du pays ne reconnaissent pas le concept de l’impact de la qualité de l’air, de l’accès aux transports et de la sécurité financière sur leur santé.

« Je n’ai jamais vraiment pensé qu’ils étaient directement liés à ma santé », a déclaré Felix. « S’associer à Anthem et comprendre les statistiques et certaines de leurs conclusions et que près de 50% des Américains ne sont pas familiers. C’était vraiment choquant et comprendre que nous devons vraiment adopter une approche holistique à ce sujet et redéfinir en quelque sorte approche de notre santé. »