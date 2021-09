Allyson Felix se prépare pour son premier gala du Met – WWD

in

Allyson Felix et Simone Biles étaient deux des plus grands noms connus cet été après leurs victoires aux Jeux olympiques de Tokyo, et lundi soir, ils sont restés ensemble pour leurs débuts au Met Gala.

Les partenaires d’Athleta ont assisté à Sonia Syngal, PDG de la société mère d’Athleta, Gap, chacun dans son interprétation du thème.

Felix était éthéré dans Fendi Couture, coiffé par Jason Bolden avec des cheveux d’Alexander Armand, un maquillage d’Automne Moultrie et des ongles de Kimmie. Elle s’est préparée avec Biles, conservant tous deux leur énergie après avoir manqué les siestes de l’après-midi, avant le grand événement.

Ici, Felix partage un journal photo de la nuit de ce que c’était dans la salle glam menant à la nuit.

