Allyson Felix taquine la compétition dans le prochain événement avant la retraite (exclusif)

Allyson Felix a remporté deux médailles aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, faisant d’elle l’athlète américaine d’athlétisme la plus décorée de l’histoire olympique. Elle a récemment révélé qu’elle ne participerait pas aux Jeux olympiques de 2024 mais qu’elle pourrait participer à un événement à venir avant d’appeler cela une carrière. PopCulture.com a récemment rencontré Felix, qui a parlé de son prochain mouvement.

« Oui, j’essaie toujours de comprendre à quoi cela ressemble exactement », a déclaré Felix à PopCulture. « Nous avons des championnats du monde aux États-Unis pour la première fois, donc c’est vraiment intéressant pour moi. J’essaie donc vraiment de réfléchir à la façon dont je veux conclure les choses. » Les Championnats du monde d’athlétisme se dérouleront à Eugene, dans l’Oregon, à partir du 15 juillet 2022. La dernière fois que Felix a participé aux Championnats du monde, à Doha, au Qatar, en 2019, elle a remporté deux médailles de but. Au total, Felix a remporté 17 médailles aux Championnats du monde dont 13 d’or. Felix est l’athlète la plus décorée de l’histoire des Championnats du monde, mais il semble qu’elle cherche à accomplir davantage.

« Je suis une personne très compétitive », a déclaré Felix lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquera le plus dans la compétition en athlétisme. « J’aime juste être sur la ligne et savoir que les meilleurs athlètes du monde sont à ma gauche et à ma droite. Et je pense donc que ce sera la chose, aller à des compétitions et profiter de ces moments de vraiment compétition contre les autres. »

Une fois que Félix prendra sa retraite, elle sera occupée par d’autres projets. Plus tôt cette année, la femme de 35 ans a lancé sa propre entreprise de chaussures appelée Saysh. Felix a déclaré qu’elle souhaitait avoir une ligne de chaussures pour femmes car elle n’a pas été autant concentrée qu’elle aurait dû l’être dans le passé.

« Ça a été vraiment incroyable », a déclaré Felix. « C’est un si beau voyage à faire. C’est quelque chose qui s’est vraiment produit naturellement et authentiquement et il y avait un besoin pour moi. Et donc être en mesure de pouvoir apporter une sneaker aux femmes … Nous n’avons pas avant, c’était axé sur le pied féminin, puis c’est très centré sur la communauté. Et maintenant, produire ces événements et conversations pour vous présenter notre collectif a été vraiment excitant et nous grandissons très vite et c’est vraiment génial. »