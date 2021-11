Alma Mater de Chappelle revient sur l’annulation et condamne l’annulation de la culture

La Duke Ellington School of the Arts, l’alma mater de Dave Chappelle, est revenue sur sa décision d’annuler un événement de collecte de fonds mettant en vedette le comédien dans un communiqué vendredi matin.

Il y a une mise à jour dans Playbook PM sur Chappelle / Duke Ellington – l’école s’est prononcée avec force contre l’annulation de la culture ce matin dans une lettre aux clients, tout en leur disant que la collecte de fonds a été reportée au 22 avril https://t.co/ZDTdamCKgh – Tara Palmeri (@tarapalmeri) 12 novembre 2021

L’école a annulé la collecte de fonds Chappelle du 23 novembre à la suite de plaintes d’étudiants concernant ses commentaires sur la communauté LGBTQ, selon Politico, puis a rapidement annulé la décision et reporté l’événement au 22 avril.

« En utilisant les derniers travaux de Chappelle comme impulsion, nous avons élargi notre programme d’études sociales pour inclure du contenu lié à l’activisme politique, à l’engagement civique, à l’activisme artistique et aux intersections de la race, du genre et de la sexualité », a déclaré l’école dans un communiqué. « Notre objectif est d’élever les conversations autour de la liberté artistique et de la responsabilité artistique. »

Ellington ira également de l’avant avec l’intention de nommer son théâtre d’après Chappelle malgré un débrayage étudiant menacé, selon le Washingtonian.

« Nous reconnaissons que tout le monde n’acceptera pas ou n’accueillera pas le point de vue d’un artiste en particulier… mais rejetons l’idée qu’une » culture d’annulation « est un moyen sain ou constructif d’enseigner à nos étudiants comment la société doit équilibrer la liberté de création avec la protection du droit et de la dignité de tous ses membres », a déclaré l’école dans un communiqué.

La récente comédie spéciale de Chappelle, « The Closer », a suscité la controverse des groupes d’activistes LGBTQ pour avoir inclus des commentaires tels que « le genre est un fait ». Chappelle a été un adversaire vocal de la culture d’annulation.

La déclaration de l’école a souligné que « The Closer » était la comédie spéciale la plus regardée de l’histoire de Netflix et a obtenu une note d’audience de 96% sur Rotten Tomatoes.

L’école Duke Ellington n’a pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

