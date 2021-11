Alma Saint Martín célèbre son rétablissement un an après avoir fait face à la leucémie

« Un jour comme aujourd’hui, le 14 novembre, il y a un an, je suis entré à l’hôpital et cela a changé ma vie. J’ai été hospitalisé pour une leucémie. Aujourd’hui, je suis reconnaissante d’être en vie, dans ma maison, en convalescence », a-t-elle déclaré. Alma Saint-Martin dans son message qu’il a accompagné d’une vidéo dans laquelle on voit un gâteau.

La collaboratrice d’El Heraldo TV a profité de la publication pour remercier son partenaire, également journaliste Alexandre Cacho, qui l’a accompagnée tout au long de ce processus compliqué.

« Merci mon amour @cachoperiodista pour ce gâteau surprise pour fêter ma guérison ! Merci à TOUS pour votre amour et votre vigilance ! », a ajouté le journaliste.

Pour sa part, Alexandre Cacho Il a répondu au message, précisant que sa petite amie est une guerrière, et reconnaissant également que la lutte contre la leucémie n’est pas encore terminée pour elle. « Que Dieu continue de te bénir, mon amour. Ce combat n’est pas terminé, il est long, mais vous l’affrontez comme un guerrier », a-t-il assuré.