Almazán s’impose au stade La Bañeza (0-4)

21/06/2021 à 9h28 CEST

La Bañeza et le Almazán Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un score de 0-4 et une victoire pour l’équipe Adnamantino. La Bañeza voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le CD Diocésain par un score de 2-0. Pour sa part, Almazán il a remporté dans son fief 2-1 son dernier match du tournoi contre le Salamanque CF B. Grâce à ce résultat, l’ensemble Adnamantine est premier, tandis que La Bañeza il est cinquième à la fin du match.

Le match a bien commencé pour l’équipe Adnamantino, qui a débuté au Stade La Llanera à travers un peu de Hector Lapeña à la 25e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Hector Lapeña quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Plus tard, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce à un but de Garces à la 67e minute qui lui a laissé un 0-3 Almazán. Ajouté à nouveau le Almazán, qui s’est distancié avec un autre but de Hector Lapeña, réalisant ainsi un triplé à la 76e minute, concluant le match avec un score de 0-4 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de La Bañeza a donné accès à Lorento, Matthieu, Buron Oui Erik pour Dani alonso, Adrien Rouge, Yordan Oui Lorento, Pendant ce temps, il Almazán a donné accès à Losilla, Garces Oui Carré pour Miranda, Albâtre Oui Dani Martinez.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Dani alonso Oui Adrien Rouge de la part de La Bañeza déjà Albâtre Oui Miranda par l’équipe adnamantino.

Grâce à cette victoire qui a mis fin à la deuxième phase de la troisième division, l’équipe de Diego Rojas est resté en première position avec 49 points à l’issue du match et ceux de Carlos Delgado ils se sont classés cinquième avec 36 points.

Fiche techniqueLa Bañeza :Raúl, Zabalo, Pablo G., Fernández, Yordan (Burón, min.46), Adrián Rojo (Mateo, min.46), Dani Alonso (Lorento, min.36), Murciego, Suárez, Aitor et MagoAlmazan :Javi Márquez, Miranda (Losilla, min.55), Raul, Pablo S., Héctor Lapeña, Dani Martínez (Plaza, min.73), Checa, Iraola, Khalifa, Anto et Albitre (Garcés, min.65)Stade:Stade La LlaneraButs:Héctor Lapeña (0-1, min. 25), Héctor Lapeña (0-2, min. 48), Garcés (0-3, min. 67) et Héctor Lapeña (0-4, min. 76)