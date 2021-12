Almeida cherche des alliés après le « non » de Vox à leurs budgets

14/12/2021 à 13:09 CET

Elena Marin

Jusqu’à lundi le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, il tendit la main à Vox, votre partenaire préféré, de continuer à négocier les budgets de la ville sans vouloir regarder celui qu’ils tendaient du groupe mixte. Mais les quatre conseillers de Recupera Madrid, face au refus de l’équipe gouvernementale de s’asseoir et de parler, ont choisi de croquer et d’annoncer un amendement à l’ensemble du budget présenté. Et la pièce, pour le moment, semble s’être bien passée pour eux, car après leur annonce et le Vox qui claque la porte, c’est Almeida, par l’intermédiaire de ses interlocuteurs dans cette négociation, qui a appelé ce groupe municipal à apaiser les esprits et leur demander, maintenant, de s’asseoir pour négocier.

Le gouvernement de coalition formé par le PP et Ciudadanos a envoyé une lettre au président de la session plénière, Borja Fanjul, pour retarder la date limite de soumission des amendements de 48 heures à la totalité qui a pris fin ce mardi, afin qu’il puisse y avoir une négociation in extremis avec cette formation.

Des sources de la délégation des finances et de l’économie dirigée par Engracia Hidalgo assurent que les pourparlers se tiendront avec toutes les parties, pas seulement avec Recupera Madrid, et que le report n’est pas seulement dû à la menace que les Carmenistas ont lancée lundi, mais que , indiquez, n’oubliez pas que la PSOE Il a également déclaré qu’ils présenteraient des amendements partiels pouvoir les négocier.

Ceux du groupe mixte préviennent que si dans les prochaines 48 heures la négociation avec l’équipe gouvernementale ne semble pas fructueuse, c’est-à-dire qu’ils ne voient pas qu’un accord général puisse être trouvé, ils peuvent toujours présenter un avenant dans l’intégralité. Et leur principale ligne rouge, préviennent-ils, se trouve sur la réduction de l’ICI aux groupes les plus vulnérables.