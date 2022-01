Almeida nie les disqualifications à Grandes et censure la « campagne » contre lui

01/04/2022 à 13:22 CET

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a nié avoir disqualifié à « aucun moment » l’écrivain Almudena Grandes, a critiqué la « campagne » contre lui à propos de sa nomination en tant que fille préférée de la capitale et a montré son « respect » au tweet de son veuf et directeur de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, dans lequel il a exigé que le conseiller traite le peuple de Madrid avec « plus de dignité » .

Cela a été exprimé après la minute de silence qui a eu lieu sur la Plaza de Cibeles pour le meurtre d’un mineur dans le quartier Centro la semaine dernière dans une affaire de violence sexiste.

Avant les questions des journalistes sur l’interview dans ‘OkDiario’ dans laquelle assuré que l’écrivain « ne mérite pas » la distinction qui sera accordé à la suite d’un accord avec le Groupe mixte pour approuver les budgets pour 2022, Almeida a rappelé que le gouvernement local n’a pas mis à la table des négociations des comptes municipaux que « les procédures pour déclarer Almudena Grande Fille Préférée », mais C’était une condition « non négociable » de Recupera Madrid.

Au fil, a défendu que ses déclarations étaient « cohérentes » en ce qui concerne le sens du vote de la Plénière dans lequel la gauche a pris des motions pour donner cette distinction à Grandes après sa mort. A cette occasion, le populaire a voté non, mais ils ont accepté de donner une rue à l’écrivain.

« Ils n’auront pas entendu une seule disqualification d’Almudena Grandes. Pas un seul. J’ai circonscrit le débat uniquement et exclusivement à la question de savoir si cette distinction doit être accordée », a souligné le maire. Les budgets, un échange résultant d’une « pondération », selon l’édile.

Compte tenu de cela, Almeida a censuré la « campagne » contre lui pour avoir dit qu’il « dénigre, disqualifie ou insulte » l’écrivain Elle est décédée récemment d’un cancer et lui a reproché de défendre une « position de vote argumentée » qu’une « cataracte d’insultes » lui tombe dessus.

Dans cette clé, il a rappelé que le PSOE a voté contre l’attribution de la médaille d’argent à Andrés Trapiello et que sa légitimité à voter pour cela n’a pas été « remise en cause », mais plutôt les arguments qu’ils ont brandis.

Finalement, Il a fait référence au message du veuf de Grandes ce lundi sur Twitter, où il a affirmé avoir lu des « petites déclarations du maire ». à propos de sa femme décédée et lui a dit que « s’il se sent un traître envers ses amis d’extrême droite, le voilà ».

J’ai lu de petites déclarations du maire à propos de @AlmudenaGrandes. Il devrait nous traiter les Madrilènes avec plus de dignité. S’il se sent traître envers ses amis d’extrême droite, le voilà. Merci à Madrid et au conseil municipal d’avoir nommé la fille préférée d’Almudena. – Luis García Montero (@lgm_com) 3 janvier 2022

« J’aimerais montrer mon respect total et absolu pour Luis García Montero. Je comprends que vous ayez écrit ce tweet. Un respect total et absolu pour ce tweet et la position qu’il maintient », a-t-il tranché.