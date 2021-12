Almeida sauve les budgets madrilènes avec une partie de la gauche et sans Vox

27/12/2021 à 16h38 CET

Elena Marin

Quatre jours avant la date limite, le 31 décembre, José Luis Martínez Almeida a enfin atteint un accord pour sceller leur budget pour Madrid. Et il l’a fait en tournant le projet et les ordonnances fiscales à sa gauche afin d’avoir enfin le soutien des quatre conseillers dissidents de Más Madrid désormais intégrés dans le groupe mixte. C’est-à-dire l’idylle du PP avec Vox aussi la Mairie de Madrid, comme cela s’est déjà produit en Andalousie. Ceux de Santiago Abascal ont culminé leur menace de vouloir lister et jeter Almeida dans les bras du carmenistas de l’utiliser comme une arme politique contre eux, mais, en échange, ils offrent au maire et aussi au porte-parole du PP national la possibilité de récupérer l’image transversale et de « maire de tous & rdquor; qu’il a réalisé pendant les pires mois de la pandémie qui, avant le triomphe d’Isabel Díaz Ayuso sur 4-M, a fait de lui le grand atout des populaires à Madrid.

Le groupe mixte vient de retirer l’avenant dans son intégralité, l’as dans sa manche qui avait été gardé au cas où ils ne parviendraient pas à un accord avec l’équipe municipale, et voilà que commence la Commission des Finances extraordinaire dans laquelle débute les petits caractères de l’ordonnance fiscale et le budget. L’évolution des comptes communaux est visible dans la proposition fiscale, dans les aspects culturels, le logement, la mobilité et les dépenses sociales, sur laquelle le quatre conseillers de Recupera Madrid ont incorporé des amendements qui leur permettent de défendre leur soutien à deux partis libéraux tels que le PP et Ciudadanos sous l’argument selon lequel focaliser le projet et supprimer toutes les références évoquant Vox.

Pour sa part, l’équipe gouvernementale met l’accent sur la nécessité d’avoir budget qui, sans être ceux qu’ils auraient aimé avoir, leur permet de faire les investissements et dépenses nécessaires pour la consolidation de la reprise économique de Madrid après la crise sanitaire de ces deux dernières années.

Le changement de partenaires d’Almeida, dans lequel la vice-maire Begoña Villacís et leader de Ciudadanos à Madrid s’est transformé ces dernières semaines pour que le rejet de Vox puisse avoir un résultat encore positif dans la ville, s’est également traduit par une mise en scène différente concernant le budget convenu par Isabel Díaz Ayuso avec Rocío Monasterio à l’Assemblée de Madrid.

Contrairement à ce qui a été signé entre le groupe populaire et le groupe parlementaire Vox, concis, sans guère d’explications et portant directement sur les 13 points convenus succinctement, le document du engagement signé entre PP, Ciudadanos et Recupera Madrid comprend un prologue pour expliquer la motivation de l’accord atteint, dans lequel tous les partis justifient pourquoi ils ont choisi de se serrer la main étant des formations idéologiquement si opposées.

Le maire doit expliquer à ses électeurs, et à un électorat Vox que son parti veut attirer, pourquoi la nécessité de faire passer les budgets l’emporte face aux doutes sur ses nouveaux partenaires. Les Carmenistas, pour leur part, doivent expliquer à l’ensemble de l’électorat de gauche, du plus modéré au plus radical, pourquoi ils ont fourni à Almeida un projet d’une telle ampleur qui facilite la gestion de l’ensemble de l’année prochaine. À Ciudadanos, ils regardent d’un côté à l’autre convaincus que la meilleure chose qui pouvait leur arriver était d’écarter Vox et que ceux de Recupera Madrid sont plus susceptibles que sectaires.

Parallèlement à ces considérations précédentes, le pacte intègre également des propositions qui, selon les signataires, sont extraites de la amendements présentés par les deux autres groupes de gauche, Más Madrid et PSOE. Autre différence avec les budgets d’Ayuso, qui était d’accord avec Vox pour ne pas accepter un seul amendement de l’opposition à l’Assemblée. Et un argument pour carmenistes ils peuvent à leur tour arrêter ceux de gauche qui veulent critiquer à la fois le contenu des budgets et le soutien du groupe mixte à leur égard.

le engagement maintenant scellé et incorporant environ 60 points, a surmonté son principal obstacle avant le jour de Noël, comme avancé par El Periódico de España. L’aspect fiscal, centré sur la baisse généralisée de l’IBI que l’équipe gouvernementale avait proposé, était ce qui était sur le point de faire sauter la négociation. Les Carmenistas ont d’abord opté pour une formule qui privilégiait les biens de moindre valeur et que le coût de cette aide serait payé par les plus grands (qu’ils soient résidentiels ou tertiaires). Mais après avoir vu que les maximums proposés par les deux parties n’étaient pas conciliables, finalement, l’équipe gouvernementale a accepté la proposition du groupe mixte, qui avait deux objectifs clairs : éviter ce qu’ils appellent « cadeau fiscal & rdquor ; aux propriétés de plus grande valeur et d’aider celles de moindre poids cadastral. De cette manière, Almeida et Villacís ont finalement convenu d’éliminer cette diminution généralisée qui représenterait une économie de 60 millions pour la population de Madrid, selon le calcul de la Délégation des Finances, et d’établir un remise pour les propriétaires de logements dont la valeur cadastrale n’excède pas 300 000 euros