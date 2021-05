Almería a battu Logroñés 2-1 à l’Estadio de Los Juegos Del Mediterráneo

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 00:27 CEST

le Logroñés n’a pas réussi à plier le Almeria, qui a gagné 2-1 lors du match organisé ce lundi à la Stade des Jeux Méditerranéens. le Almeria est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-2 lors du match précédent contre Carthagène. De la part de l’équipe visiteuse, le Logroñés Il a remporté 1-0 dans son fief, son dernier match dans la compétition contre le CF Fuenlabrada. Après le résultat obtenu, l’ensemble d’Almeria est quatrième, tandis que le Logroñés Il est dix-neuvième à la fin du match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Umar Sadiq peu de temps après le début du jeu, plus précisément à la minute 3. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de Almeria, qui a augmenté le score au moyen d’un but de Chumi à la 27e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 2-0.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour lui Logroñés, qui a réduit les distances grâce à un objectif de Léonard Ruiz à la minute 67, concluant le duel avec un score final de 2-1.

Le technicien de la Almeria, Rubis, a donné accès au champ à Lucas Robertone, Brian Rodriguez, Ager Aketxe Oui Jorge Cuenca remplacer Joao Carvalho, José Carlos Lazo, Largie Ramazani Oui Umar Sadiq, tandis que du côté du Logroñés, Sergio Rodriguez Martinez remplacé Léonard Ruiz, Ousama Siddiki, Mateusz bogusz, Jon Errasti Oui Grand frère pour Lander Olaetxea, Dani Pacheco, David Gomez Gomez, Jaime Sierra Oui Ruben Martinez.

Dans le duel, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Logroño. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Andoni Lopez Oui Jaime Sierra.

Avec cette victoire, l’équipe de Rubis occupait la quatrième place avec 70 points, au lieu d’accéder aux éliminatoires pour la promotion en Première Division, à la fin du duel, alors que l’équipe dirigée par Sergio Rodriguez Martinez il était à la dix-neuvième place avec 44 points, en relégation en deuxième B.

Le lendemain, l’équipe de Rubis fera face à Sportif réel, Pendant ce temps, il Logroñés par Sérgio Rodriguez Martinez sera mesuré contre Les palmiers.

Fiche techniqueAlmeria:Giorgi Makaridze, Ivan Balliu, Nikola Maras, Chumi, Sergio Akieme, Largie Ramazani (Ager Aketxe, min.80), César De La Hoz, Joao Carvalho (Lucas Robertone, min.72), Manu Morlanes, Jose Carlos Lazo (Brian Rodríguez) , min.80) et Umar Sadiq (Jorge Cuenca, min.89)Logroñés:Santamaría, Unai Medina, Pablo Bobadilla, Álex Pérez, Andoni López, Ruben Martinez (Nano, min.77), Damián, Lander Olaetxea (Leonardo Ruiz, min.46), Jaime Sierra (Jon Errasti, min.77), Dani Pacheco (Ousama Siddiki, min 62) et David Gonzalez Gomez (Mateusz Bogusz, min 69)Stade:Stade des Jeux MéditerranéensButs:Umar Sadiq (1-0, min.3), Chumi (2-0, min.27) et Leonardo Ruiz (2-1, min.67)