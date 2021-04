Almería B réalise un nul contre Vélez (1-1)

14/04/2021 à 20:03 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Vivar Tellez et qui a fait face au Velez et à Almeria B il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Velez Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Torredonjimeno. Pour sa part, Almeria B a récolté une égalité à un contre le Antequera, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Veleño est la première après la fin du match, tandis que le Almeria B est cinquième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui a créé le lumineux avec un objectif de Toualy à la 14e minute. Mais plus tard, l’équipe de Veleño a réussi à égaliser le match avec un but de Joselinho juste avant le coup de sifflet final, en particulier en 41, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Velez a donné accès à Essel, Paul Oui Médina pour Moha saadi, Pedro Ramirez Oui Victor Armero, Pendant ce temps, il Almeria B a donné accès à olive, Albiar, chevalier Oui Sergio Sanchís pour Toualy, Ramazani, Escobar Oui Siles.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Almeria B (Escobar Oui Manu), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Pour le moment, le Velez reste avec 39 points et Almeria B avec 35 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Teinture royale, Pendant ce temps, il Almeria B jouera contre Le bâton.

Fiche techniqueVelez:Miguel, Leo, Bocchino, Álvaro Ocaña, Pedro Ramirez (Pablo, min 58), Cervera, Moha Saadi (Essel, min 20), Víctor Armero (Medina, min 82), Toni Conejo, Miranda et JoselinhoAlmeria B:Wellington Luís, Manu, Aitor, Ruiz, Vertiz, Javi Robles, Ricardo Carvalho, Ramazani (Albiar, min.76), Siles (Sergio Sanchís, min.85), Toualy (Olivera, min.72) et Escobar (Caballero, min .76)Stade:Vivar TellezButs:Toualy (0-1, min.14) et Joselinho (1-1, min.41)