Almería bat Carthagène 1-3 et prend les trois points

17 août 2021 à 12:01 CEST

Le Almería gagné dans le fief de Carthagène par 1-3 le match qui a commencé son parcours en deuxième division, disputé ce lundi dans le Cartagonova. Avec ce résultat, le Almería Il est premier avec trois points et l’équipe de Carthagène vingtième sans points à l’issue du duel.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a créé le lumineux avec un but de Oumar Sadiq à la minute 19. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Almería, qui a pris ses distances en établissant le 0-2 grâce au but de Largie Ramazani à la minute 35, terminant la première mi-temps avec le score de 0-2.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a comblé l’écart avec un but de Antonio Lune quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la 49e minute. Mais plus tard, l’équipe d’Almeria à la 61e minute s’est distanciée grâce à un autre but de Largie Ramazani, réalisant ainsi un double. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 1-3 à la lumière.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Carthagène qui sont entrés dans le jeu étaient Alex Gallar, Alexandre Domingo, Alfredo Ortuño, Pablo Claveria Herráiz Oui Andy Kawaya remplacement Yann corsage, Richard Boateng, Nacho gil, Berto Cayarga Oui Sergio Tejera, tandis que les changements dans le Almería Ils étaient César de La Hoz, Javi robles, Francisco Portillo, Arnau puigmal Oui Arvin appiah, qui est entré pour fournir Samu, Lucas Robertone, José Carlos Lazo, Largie Ramazani Oui Curro.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, David Andújar Jiménez Oui Andy Kawaya de l’équipe locale et Buñuel Oui Oumar Sadiq L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Au tour suivant, le deuxième de la deuxième division, le Carthagène jouera son match contre lui Huesca en dehors de la maison. Pour sa part, Almería jouera à domicile son match contre lui Le vrai Oviede.

Fiche techniqueCarthagène :Fernando, Bunuel, Iván Martos, Chumi, Sergio Akieme, Curro, Samu, Lucas Robertone, Largie Ramazani, Jose Carlos Lazo et Umar SadiqAlmería :Marc Martinez, Delmás, Pedro Alcalá, David Andújar Jiménez, Antonio Luna, Yann Bodiger, Sergio Tejera, Richard Boateng, Berto Cayarga, Nacho Gil et Rubén CastroStade:CartagonovaButs:Umar Sadiq (0-1, min. 19), Largie Ramazani (0-2, min. 35), Antonio Luna (1-2, min. 49) et Largie Ramazani (1-3, min. 61)