Almería conserve les trois points après avoir battu le Real Sporting 0-2

30/05/2021 à 23:07 CEST

le Sportif et le Almería ils se sont rencontrés lors du dernier match de la deuxième division, qui s’est terminé sur un score de 0-2. le Du vrai sportif Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le CF Fuenlabrada. Pour sa part, Almería a remporté à domicile 2-1 son dernier match de la compétition contre le Logroñés. A l’issue du match disputé ce dimanche, l’équipe locale est restée à la septième place, tandis que le Almería il est quatrième à la fin du match.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause est venu le but de l’équipe d’Almeria, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ager Aketxe à 56 minutes. L’équipe visiteuse a encore marqué en prenant ses distances grâce à un doublé de Ager Aketxe à la minute 71, concluant le match avec un score final de 0-2.

Le technicien de la Sportif, David Gallego, a donné accès au champ à Victor Campuzano Bonilla, Nikola Cumic, Christian Salvador, Marc brave Oui Carlos Carmona remplacement Nacho Mendez, Pablo Perez Rodriguez, José Gragera, Borja López Oui Saul Garcia, tandis que de la part du Almería, Rubis remplacé Joao Carvalho, Largie Ramazani Oui Sergio Akime pour Ager Aketxe, Corpas, Brian Rodriguez Oui Francisco Villalba.

Avec cette défaite de fin de saison, le Du vrai sportif il s’est classé septième au classement avec 65 points. le Almería, quant à lui, était à la quatrième place avec 73 points, occupant une place pour accéder à la promotion des play-offs en première division à l’issue du match.

Fiche techniqueDu vrai sportif :Fernando, Bunuel, César De La Hoz, Ivanildo Fernandes, Álex Centelles, Corpas, Samu, Radosav Petrovic, Ager Aketxe, Francisco Villalba et Brian RodríguezAlmería :Diego Marino, Guille Rosas, Jean-Sylvain Babin, Borja López, Saúl García, Nacho Méndez, Pedro Díaz, José Gragera, Pablo Pérez Rodriguez, Aitor et Uros DjurdjevicStade:Stade Renato Dall’araButs:Ager Aketxe (0-1, min. 56) et Ager Aketxe (0-2, min. 71)