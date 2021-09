Almería devient fort à domicile et parvient à battre Tenerife (3-1)

24/09/2021 à 23h00 CEST

Les Ténérife ne pouvait pas battre le Almería, qui s’est imposé 3-1 lors du match disputé ce vendredi dans le Stade des Jeux Méditerranéens. Les Almería est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-4 à Alcorcon. Du côté des visiteurs, le Ténérife perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le CD Mirandés. Avec ce score, l’équipe locale reste leader de la deuxième division, tandis que le Ténérife classé quatrième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps, il a marqué un but Almería, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un penalty de Largie Ramazani à 72 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, ce qui s’est distancié mettant le 2-0 grâce à un but de Oumar Sadiq à 75 minutes. Cependant, le Ténérife couper les distances avec un but à onze mètres Samuel Shashoua à la minute 82. L’équipe d’Almeria a augmenté les différences au moyen d’un but dans son propre but de Nikola Sipcic quelques instants avant le coup de sifflet final, en 87, clôturant ainsi le match avec le résultat de 3-1.

Des changements ont été apportés aux deux équipes pendant le match. Les joueurs de la Almería qui sont entrés dans le jeu étaient José Carlos Lazo, Curro, Juanjo, Dyego sousa et Arnau puigmal remplacement Francisco Portillo, Lucas Robertone, Largie Ramazani, Samu et Oumar Sadiq, tandis que les changements dans le Ténérife Ils étaient Ruben dix, Samuel Shashoua, Manu apeh, Etyan Gonzalez et Pablo Larrea, qui est entré pour fournir Enric Gallego, Michel Herrero, Victor Mollejo, Aitor sanz et Elady Zorrilla.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Puits d’eau et Juanjo et par le Ténérife admonesté Nikola Sipcic, Aitor sanz et Image de balise Carlos Ruiz.

Avec ce résultat, le Almería passe à 15 points et reste en position de promotion directe en première division et en Ténérife continue avec 11 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe d’Almeria affrontera le Gérone et, pour sa part, le Ténérife le fera contre lui Huesca.

Fiche techniqueAlmería :Fernando, Pozo, Srdan Babic, Chumi, Álex Centelles, César De La Hoz, Samu (Dyego Sousa, min.90), Lucas Robertone (Curro, min.74), Largie Ramazani (Juanjo, min.74), Umar Sadiq ( Arnau Puigmal, min.90) et Francisco Portillo (Jose Carlos Lazo, min.64)Ténérife :Juan Soriano, Jeremy Mellot, Carlos Ruiz, Nikola Sipcic, Álex Muñoz, Víctor Mollejo (Manu Apeh, min.60), Míchel Herrero (Samuel Shashoua, min.59), Aitor Sanz (Etyan Gonzalez, min.85), Álex, Enric Gallego (Ruben Diez, min.16) et Elady Zorrilla (Pablo Larrea, min.85)Stade:Stade des Jeux MéditerranéensButs:Largie Ramazani (1-0, min. 72), Umar Sadiq (2-0, min. 75), Samuel Shashoua (2-1, min. 82) et Nikola Sipcic (3-1, min. 87)