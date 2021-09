Almería obtient les trois points contre Malaga (2-0)

04/09/21 à 23h00 CEST

Les Almería gagné 2-0 contre Malaga lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Stade des Jeux Méditerranéens. Les Almería face au duel avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre le Amorebieta. Pour sa part, Malaga il venait de battre 1-0 dans son fief à Alcorcon lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, l’équipe de Malaga s’est placée en douzième position à l’issue du match, tandis que le Almería est deuxième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

La seconde mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a sorti son score avec un but de Oumar Sadiq à la 51e minute. Il a de nouveau marqué le Almería, qui a augmenté le score grâce au but de Chumi à 58 minutes, mettant fin au temps établi avec un résultat final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Almería a donné accès à Puits d’eau, Javi robles, Francisco Portillo et Arvin appiah pour Largie Ramazani, César de La Hoz, Curro et Oumar Sadiq, Pendant ce temps, il Malaga a donné accès à Jairo samperio, Jozabed, Roberto Fernandez, Ramon Enriquez et Javier Jiménez pour Kevin Médina, Antonin, Paulino De La Fuente Gómez, Mathieu Peybernes et Brian Cufre.

Pendant les 90 minutes du jeu, un total de six cartes a été vu. Les Almería a dû faire face à la sanction de Ivan Martos et Largie Ramazani avec un carton jaune et l’expulsion de Ivan Martos (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Victor Gomez, Kevin Médina et Luis Munoz.

Avec ce résultat, le Almería monte à neuf points et reste en position de promotion directe en première division et en Malaga reste à cinq points.

Le lendemain, l’équipe d’Almeria jouera à domicile contre le SD Ponferradina, Pendant ce temps, il Malaga cherchera le triomphe à domicile devant Gérone.

Fiche techniqueAlmería :Fernando, Bunuel, Chumi, Iván Martos, Sergio Akieme, Curro (Francisco Portillo, min.71), Samu, César De La Hoz (Javi Robles, min.71), Umar Sadiq (Arvin Appiah, min.90), Jose Carlos Lazo et Largie Ramazani (Eh bien, min.56)Málaga :Dani Barrio, Víctor Gomez, Mathieu Peybernes (Ramon Enriquez, min.76), Juan De Dios Rivas Margalef, Brian Cufre (Javier Jiménez, min.76), Paulino De La Fuente Gómez (Roberto Fernandez, min.67), Genaro, Luis Muñoz, Kevin Medina (Jairo Samperio, min.46), Brandon Thomas et Antonín (Jozabed, min.67)Stade:Stade des Jeux MéditerranéensButs:Umar Sadiq (1-0, min. 51) et Chumi (2-0, min. 58)