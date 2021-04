Almería reçoit Rayo Vallecano

01/04/2021 à 21:01 CEST

Vendredi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de la deuxième division, qui affrontera Almeria et à Éclair dans le Stade méditerranéen.

le Almeria fait face avec optimisme pour le match de la trente-troisième journée après sa victoire à l’extérieur par un score de 0-3 à Malaga dans La roseraie, avec tant de Lucas Robertone, José Carlos Lazo et Umar Sadiq. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 18 des 32 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 48 buts en faveur et 28 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Vallecano Ray a subi une défaite à la Sportif réel dans le dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre Almeria Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Sur les 31 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Vallecano Ray Il en a remporté 14 avec un solde de 38 buts pour et 30 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Almeria Il a réalisé des statistiques de neuf victoires, deux défaites et cinq nuls en 16 matchs disputés dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. À la maison, le Vallecano Ray ils ont un bilan de cinq victoires, six défaites et cinq nuls en 16 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Almeria et le bilan est de trois victoires et cinq défaites pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Almeria et le Éclair Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 0-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Seconde Division, on constate que le Almeria ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 11 points. Les locaux viennent au meeting en troisième position et avec 60 points dans le casier. Pour sa part, le Vallecano Ray il a 49 points et se classe sixième du tournoi.