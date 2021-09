Almería remporte les trois points après avoir battu Alcorcón (0-4)

17/09/2021

Le à 23:33 CEST

Les Almería a clôturé une magnifique performance contre Alcorcon, qu’il a battu 0-4 lors du match joué dans le Saint Dimanche ce vendredi. Les Alcorcon est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-3 contre le CD Mirandés. Pour sa part, Almería ils ont été battus 1-0 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les SD Ponferradina. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène est vingt et unième, tandis que la Almería est deuxième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui a débuté au Saint Dimanche par un but de Oumar Sadiq peu de temps après le début du jeu, plus précisément à la minute 5. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Almería à la minute 16 grâce à l’un des Oumar Sadiq. Puis l’équipe d’Almeria a marqué à nouveau, qui s’est distancée par un autre but dans son propre but de Oumar Sadiq, complétant ainsi un triplé à la 37e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 0-3.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Almería, qui a augmenté sa distance avec un but de Puits d’eau à 69 minutes, terminant ainsi le match avec le résultat de 0-4.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Alcorcon ils sont entrés du banc Oscar Arribas Pasero, Juan Hernández, Xisco, Marc Gual et Combattu remplacement Hugo Fraile, Bellvis, Ander Gorostidi, Abdelhafid Al Badaoui Sabri et Giovanni zarfino, tandis que les changements par le Almería Ils étaient José Carlos Lazo, Juanjo, Arnau puigmal, Javi robles et Arvin appiah, qui est entré par Largie Ramazani, Francisco Portillo, Samu, Lucas Robertone et Puits d’eau.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Asencio, Carlos Hernández, Antonio Moyano et Juan Hernández par le Alcorcon déjà Largie Ramazani et Samu par l’équipe d’Almeria.

Avec ce résultat, le Alcorcon il reste trois points et le Almería monte à 12 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en deuxième division : le Alcorcon tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Valladolid réel à la maison, tandis que le Almería jouera dans son fief contre lui Ténérife.

Fiche techniqueAlcorcon :Dani Jiménez, Laure, Nicolás Gorosito, Carlos Hernández, Bellvís (Juan Hernández, min.50), Hugo Fraile (Oscar Arribas Pasero, min.50), Ander Gorostidi (Xisco, min.51), Antonio Moyano, Abdelhafid Al Badaoui Sabri (Marc Gual, min.82), Asencio, Giovanni Zarfino (Lucho, min.82) et Umar SadiqAlmería :Fernando, Pozo (Arvin Appiah, min.89), Srdan Babic, Chumi, Álex Centelles, César De La Hoz, Samu (Arnau Puigmal, min.80), Lucas Robertone (Javi Robles, min.87), Francisco Portillo (Juanjo , min.68), Umar Sadiq et Largie Ramazani (Jose Carlos Lazo, min.68)Stade:Saint DimancheButs:Umar Sadiq (0-1, min. 5), Umar Sadiq (0-2, min. 16), Umar Sadiq (0-3, min. 37) et Pozo (0-4, min. 69)