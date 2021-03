Almería reste avec les trois points contre Malaga (0-3)

30 mars 2021 à 21:31 CEST

La réunion qui s’est tenue ce mardi à La roseraie s’est terminé par une victoire de 0-3 entre le Malaga et le Almeria. Les deux équipes revenaient sur le terrain après trois mois de suspension en raison de la crise du coronavirus. le Malaga voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre les Carthagène. De la part de l’équipe visiteuse, le Almeria a récolté une égalité à un contre le Leganes, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’ensemble d’Almeria est troisième, tandis que le Malaga est dixième à la fin de la partie.

La première partie du match a bien démarré pour l’équipe visiteuse, qui a débuté en La roseraie avec un peu de Lucas Robertone à la 12e minute. Almeria, qui a augmenté les distances établissant le 0-2 grâce à un but de José Carlos Lazo à la minute 29, terminant la première mi-temps avec le score de 0-2.

En seconde période, l’équipe d’Almeria a marqué un but, ce qui a augmenté son avantage grâce au but de Umar Sadiq à 77 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 0-3.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Malaga qui sont entrés dans le jeu étaient Alberto escassi, Jairo samperio, Stefan Scepovic, Jozabed et David Lombán remplacer Ramon Enriquez, Julio Martinez, Mohamed Benkhemassa, Quintana Cay et Josua Mejias, tandis que les changements dans le Almeria Ils étaient César de la Hoz, Corpas, Bunuel, Francisco Villalba et Ager Aketxe, qui est entré pour fournir Lucas Robertone, Brian Rodriguez, Ivan Balliu, José Carlos Lazo et Manu Morlanes.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Josua Mejias et par le Almeria réprimandé Giorgi Makaridze.

Avec cette brillante performance, le Almeria il monte à 60 points en Deuxième Division et reste à la troisième place du classement, occupant une place d’accès à la promotion des séries éliminatoires en Première Division. Pour sa part, Malaga il reste avec 42 points avec lesquels il a affronté la trente-deuxième journée.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Lugo, Pendant ce temps, il Almeria jouera contre lui Vallecano Ray.

Fiche techniqueMalaga:Giorgi Makaridze, Ivan Balliu, Nikola Maras, Ivanildo Fernandes, Sergio Akieme, Jose Carlos Lazo, Manu Morlanes, Samu, Lucas Robertone, Brian Rodríguez et Umar SadiqAlmeria:Dani Barrio, Alexander González, Juande, Josua Mejías, Cristo Romero, Joaquín Muñoz, Mohamed Benkhemassa, Luis Muñoz, Ramon Enriquez, Caye Quintana et Julio MartinezStade:La roseraieButs:Lucas Robertone (0-1, min.12), Jose Carlos Lazo (0-2, min.29) et Umar Sadiq (0-3, min.77)