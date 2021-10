Almotech, l’entreprise espagnole qui vend une capsule ‘cafetière’ qui transforme les huiles usagées en savon | La technologie

L’huile des aliments frits que nous utilisons à la maison génère des résidus et une contamination importants. Maintenant, nous pouvons le transformer en savon, grâce à une entreprise navarraise.

Qu’est-ce que tu fais avec huile usagée ça ne marche plus ? La chose citoyenne et écologique est de l’emmener dans un point de recyclage, car c’est assez polluant.

Un litre d’huile usagée peut contaminer jusqu’à 1 000 litres d’eau propre. Et des milliards de litres de pétrole sont jetés chaque année dans le monde.

La compagnie navarraise Almotech a la solution. Après deux ans de développement, il a créé une sorte de machine à café de capsules qui transforment les huiles usagées en savon pour les mains, les vêtements ou le lave-vaisselle, sans générer de déchets. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

C’est à la pointe de la technologie, mais il est en fait basé sur les premières méthodes de fabrication de savon vieilles de plusieurs centaines d’années, qui utilisaient de l’huile usagée pour le fabriquer.

Comme nous le dit Carlos Galán dans Business Insider, cette machine, qui porte le nom de l’entreprise Almotech, fonctionne avec de l’eau et de l’huile usagée provenant des aliments frits que nous jetons à la maison.

Pour transformer cette huile en savon, vous devez introduire deux gélules.

L’un d’eux est chargé de saponification: contient une concentration élevée de réactif dans des conditions et des proportions testées.

La machine enlève les résidus de l’huile et avec la saponification, elle la transforme en savon. La deuxième capsule est celle qui fournit arômes, textures, couleurs et propriétés.

Comme nous l’avons commenté, vous pouvez fabriquer savon à main, lave-vaisselle et lessive, liquide ou tablette. Aux arômes de citron et citron vert, aloe vera et lavande, entre autres.

Tout ce que l’utilisateur a à faire est de choisir le type de savon qu’il souhaite créer, à l’aide de la capsule spécifique, et d’appuyer sur un bouton.

L’un des avantages de Almotech c’est que ses capsules sont biodégradables, et le processus de transformation de l’huile en savon ne génère pas de déchets. C’est donc un produit 100% écologique.

Les utilisateurs d’Almotech évitent d’apporter l’huile usagée à un point de recyclage, ainsi que d’acheter du savon pour les mains, le lave-vaisselle ou les vêtements. Sans parler de ça que l’huile usagée ne polluera plus.

Il nous reste à connaître, oui, le prix des capsules. Mais les avantages verts et de recyclage qu’il apporte sont une incitation majeure.

Almotech, la machine qui transforme les huiles usées en savon, sera mis en vente le 17 mai (Journée du recyclage), au prix de 195 euros.