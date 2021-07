Les Espagnols et les Japonais, avec une carte partagée avec 67 coups (cinq sous le par), se sont positionnés en leaders après la première journée du Santander Golf Tour Valencia Double

Almudena Blanco et Maho Hayakawa mènent après la première journée du Santander Golf Tour Valencia Double

L’Espagnol Almudena Blasco et les japonais Maho hayakawa, avec une carte partagée avec 67 coups (cinq sous la normale), ils se sont positionnés en leader après le premier jour de la Santander Golf Tour Valence Doubles, deuxième manche de la saison, qui se déroule dans le Club de golf Oliva Nova.

Le couple formé par Blasco et Hayakawa, dans un premier tour joué selon la modalité « greensome » (les deux joueurs exécutent leur coup de départ puis en choisissent un et continuent jusqu’à la fin du trou avec des coups alternés), ils dominent avec un large avantage de six coups au formé par les ‘amateurs’ par les locaux Rocío Tejedo et Natalia Fiel, 15 et 16 ans, respectivement, qui ont signé un 73 (+1) et occupent la deuxième position.

Ce jeudi se jouera la dernière journée, sous la modalité du ‘fourball’ (meilleur ballon).

