Alo Yoga et Frankies Bikinis plongent dans les maillots de bain – WWD

Alo Yoga teste les eaux avec une nouvelle ligne de maillots de bain.

La marque de vêtements de sport et de yoga pour hommes et femmes lance une collection capsule de maillots de bain pour femmes en édition limitée avec la marque de maillots de bain Frankies Bikinis.

“Frankies a fait du bon travail en étant à l’avant-garde des tendances de la mode en matière de maillots de bain”, a déclaré à WWD Danny Harris, cofondateur et co-directeur général. « Lorsque notre cliente ne porte pas d’Alo et qu’elle est sur la plage, elle porte des Frankies. Nous n’aurions donc pas pu penser à une meilleure marque de maillots de bain avec laquelle collaborer. Et Frankie [the business], en plus d’être des gens formidables, ils sont très en phase avec nos valeurs.

“Et nous croyons vraiment, pour obtenir votre corps de plage ou pour vous remettre en forme pour l’été, tout le monde porte Alo”, a poursuivi Harris. “C’est juste une progression naturelle d’avoir aussi des maillots de bain Alo.”

Et il y a beaucoup de place pour la croissance dans la catégorie des maillots de bain. Les ventes de maillots de bain ont augmenté de 32% en mars 2021, par rapport aux niveaux pré-pandémiques de mars 2019, alors que les vaccins continuent de se déployer et que les consommateurs planifient leurs escapades estivales, selon le Retail Tracking Service du NPD Group.

Harris a déclaré que l’assortiment inaugural de maillots de bain servirait de test, avec une collection de maillots de bain lancée chaque été à partir de maintenant.

“C’est juste [a matter of], comment fait-on les maillots de bain ? il expliqua. « Est-ce qu’on le fait plus d’un point de vue performance, ou plus d’un point de vue mode ? Le faisons-nous davantage du point de vue de la collaboration ? Ou le faisons-nous davantage du point de vue de la marque Alo ? »

Pour l’instant, la nouvelle collection de 28 pièces est définitivement à la pointe de la mode, a déclaré Harris, avec des choses comme les bikinis à ficelle à carreaux; des costumes une pièce échancrés et des strings discrets en quatre couleurs. Chaque pièce portera également le tampon « Alo Yoga ».

La collection, disponible dans les tailles XS à XL, coûte de 50 $ à 185 $ et peut être trouvée sur aloyoga.com, frankiesbikinis.com et dans tous les magasins Alo Yoga à partir de jeudi.

Mais le dernier assortiment ne durera probablement pas longtemps, a déclaré Harris.

“Nous achetons des produits qui, selon nous, vont durer trois mois et nous les vendons en trois jours”, a-t-il déclaré. «C’est absolument insensé. Je n’arrive tout simplement pas à y croire.

En fait, même pendant la pandémie – ou peut-être à cause de celle-ci – la marque basée à Los Angeles a été en mode de croissance générant « considérablement plus de 200 millions de dollars par an », a déclaré Harris.

Il y a également environ une demi-douzaine de magasins Alo Yoga en construction, le premier restaurant d’Alo Yoga, Sutra, situé à New York et l’entreprise numérique en pleine croissance. Alo Yoga s’est également étendu à la beauté et aux accessoires, tels que les bijoux, et développe sa division de vêtements pour hommes.

“Nous voulions une marque qui parle vraiment de qui nous étions, de notre style de vie et de nos valeurs”, a déclaré Harris, à propos de la marque qu’il a cofondée en 2007. “Certaines personnes nous considèrent comme une simple entreprise de vêtements. Mais vraiment, le tout est une vision que nous avons de notre éthique. Qu’il y a une meilleure façon et une meilleure qualité de vie qui peut être vécue [than the conventional]. Nous marchons au rythme de notre propre tambour. Je pense que les gens qui vivent notre style de vie choisissent de porter la marque Alo.

“Qu’est-il arrivé [during the pandemic] était un changement de comportement et un changement de mentalité », a déclaré Harris, à propos de la poursuite de l’élan. « Les gens ne vont pas recommencer à porter des vêtements rigides et inconfortables. [Now] la demande pour la marque Alo et nos produits est sans précédent. C’est juste le faire sortir. C’est notre plus grand défi. Lorsque vous regardez certains de nos concurrents, ils pourraient avoir 500 magasins. Nous allons en avoir peut-être 12 ou 13 ouverts [by the end of] cette année. Il est donc très difficile de faire connaître la marque comme les gens le souhaitent. »

Frankies, quant à lui, continue de nouer des collaborations. En avril, la marque de maillots de bain californienne, fondée par Francesca Aiello alors qu’elle était encore au lycée, a fait appel à la joueuse de tennis professionnelle Naomi Osaka pour une collaboration de maillots de bain. Un mois plus tôt, la marque s’est associée à l’actrice Hailee Steinfeld pour une collaboration de maillots de bain et de vêtements. Elle a également travaillé avec la marque de streetwear Kith et le mannequin Sofia Richie.

“Cette collaboration Frankies Bikinis x Alo est un maillage parfait de deux marques partageant les mêmes idées à la pointe de l’immersion des tendances de la mode dans leurs catégories respectives – vêtements de sport et maillots de bain”, a déclaré Aiello. « À mes yeux, Alo met en valeur le style de vie du sud de la Californie dans la catégorie des vêtements de sport de la même manière que Frankies Bikinis met en valeur le style de vie californien dans le monde du maillot de bain. Nous avons fusionné les deux pour créer une collection de maillots de bain avant-gardiste, inclusive et active que nous espérons que tout le monde adorera.