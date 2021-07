Alocen ne se rend pas au match amical de Las Vegas

15/07/2021 à 12:48 CEST

La base de l’équipe espagnole de basket-ball Carlos Alocen Il ne se rendra pas ce jeudi à Las Vegas (États-Unis), où l’Espagne disputera contre l’équipe nord-américaine son dernier match préparatoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, en raison d’avoir eu des contacts étroits avec un covid-19 positif, selon le communiqué. Fédération espagnole de basket-ball (FEB).

Le garde espagnol de 20 ans quitte la concentration de l’équipe espagnole plus tôt que prévu, l’expédition est donc réduite aux 14 joueurs disponibles, en plus de Juancho Hernangómez, blessé lors du premier des matches amicaux contre la France et qu’il est difficile d’être à Tokyo 2020, bien qu’il se rendra à Las Vegas pour que sa maladie soit valorisée par son équipe, les Minnesota Timberwolves.

“Carlos a fait un pas en avant dans sa croissance ce mois-ci. Nous renforçons la conviction qu’il sera un joueur très important pour l’avenir de l’équipe nationale”, a déclaré l’entraîneur espagnol, Sergio Scariolo, via le site de la FEB.

L’entraîneur italien s’est dit “satisfait” du travail de Alocen et il était “sûr” que “après un an d’expérience de plus avec son club”, le Real Madrid, Alocen il pourra « revenir avec plus de force et de possibilités l’été prochain ».