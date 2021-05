Alondra de la Parra revient en salles avec l’Orchestre National d’Espagne – El Sol de México

Alondra de la Parra, chef d’orchestre, dirigera l’Orchestre national d’Espagne dans le vingt et unième programme symphonique de la saison avec trois concerts qui se tiendront en personne à la salle symphonique de l’Auditorium national de musique.

«Rendez-vous à Madrid les 14, 15 et 16 mai avec l’Orchestre National et le Chœur d’Espagne!» De la Parra a écrit sur son compte Facebook à propos des concerts en face à face qui seront également diffusés sur Radio Clásica, depuis l’Espagne.

Le programme comprend «Homenaje a Federico García Lorca» du compositeur mexicain Silvestre Revueltas, «Primavera Apalache» (suite de ballet) de l’Américain Aaron Copland et «El buey sobre el tejado, op. 58 “par le Français Darius Milhaud.

L’Hommage à Federico García Lorca a été composé en 1944 et classé côté populiste, mais avec des touches modernistes. “Se battre ensemble courageusement, dans les tranchées, dans le fauteuil, dans le livre, dans le poème, contre les ténèbres qui enterrent les consciences”, a déclaré le compositeur Silvestre Revueltas le jour de la création de l’œuvre lors d’une tournée espagnole réalisée en pleine guerre civile dans laquelle la composition a été offerte à un public de soldats républicains.

Alors que le ballet Appalachian Spring d’Aaron Copland, également sorti en 1944, est devenu un emblème de la musique américaine. C’est une œuvre musicale moderne qui a obtenu une large diffusion et une popularité croissante en tant que suite orchestrale.

Enfin, Darius Milhaud avec sa pièce «Le bœuf sur le toit» a anticipé toutes les implications politiques en assemblant un ensemble de mélodies populaires brésiliennes – tangos, machichas, sambas et catiras – et en les habillant avec des techniques polytonales.

De la Parra s’est distingué pour ses performances fascinantes et son engagement auprès des compositeurs latino-américains. Il a dirigé plus de 100 orchestres internationaux, de l’Orchestre de Paris, de l’Orchestre Philharmonique de Londres, de la Tonhalle-Orchester Zürich, de l’Orchestre Symphonique de Bamberg, à l’Orchestre Symphonique de São Paulo, à l’Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin et à l’Orchestre dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

De janvier 2017 à novembre 2019, elle a été la directrice musicale du Queensland Symphony Orchestra, faisant d’elle la première directrice musicale d’un orchestre australien. Elle est également ambassadrice culturelle officielle du Mexique et depuis juillet 2017, Deutsche Welle diffuse “Música Maestra”, un nouveau format classique mettant en vedette Alondra de la Parra.