Alondra González : Qu’est-ce qui vous manque le plus chez EXATLON ?

Telemundo Alondra Gonzalez est représentant de l’équipe Famosos à Exatlon USA

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition Telemundo Exatlon États-Unis, des athlètes ont traversé ses arènes qui ont laissé une marque indélébile grâce à leur charisme, leur personnalité et surtout à leurs vastes compétences athlétiques, qui les ont à maintes reprises amenés à atteindre la gloire en réalité sportive. C’est le cas de la bien-aimée Alondra “Nona” González, qui, avec le champion Nate Burkhalter, a atteint la fin de la quatrième saison d’Exatlon États-Unis.

Un champion en Exatlon USA et dans le “King Sport”

De la quatrième saison, parmi les participants, celui qui convenait très bien au nom de son équipe, « Famosos », était précisément Alondra « Nona » González, qui bien qu’elle ne soit pas connue en termes généraux, dans le monde du football, elle était une nom largement applaudi, atteignant une renommée internationale en 2017 en tant qu’attaquant du Club América, montrant également son expérience dans le football en utilisant les maillots de Chivas Rayadas de Guadalajara et des Águilas de América, se consolidant ainsi comme l’une des reines du football féminin.

Nous avons récemment vu ses débuts avec Cruz Azul de México, partageant ses sentiments avec ses followers sur les réseaux sociaux : « Je suis revenue pour une promesse, pour une revanche, et parce qu’il n’y a rien qui me rend plus heureuse que la manche. Merci Cruz Azul Femenil pour l’opportunité, d’avoir ouvert les portes de votre maison et de m’avoir fait confiance. Le meilleur est à venir.”

Et garçon a-t-il été. La jeune fille a toujours été très claire sur le football et ses priorités, ce n’est pas en vain qu’elle est revenue à ses premiers amours, sans oublier son expérience à Exatlon aux États-Unis, profitant des décors naturels qu’offre la République Dominicaine.

Qu’est-ce qui vous manque le plus chez EXATLON USA ?

Plusieurs mois se sont écoulés depuis qu’Alondra “Nona” González a tout donné pour remporter la victoire, et a partagé une photo sur une plage spectaculaire de la République dominicaine, et le message suivant : “Les merveilles de la RD manquent” [República Domicana]Le pays possède de belles plages, très typiques des Caraïbes, où les gars d’Exatlon États-Unis ont vécu des moments inoubliables qui dureront toute une vie.

Les messages de ses disciples n’ont pas tardé à arriver, et c’est qu’avec la beauté des plages, Alondra “Nona” González semble radieuse près de la mer. “Deux beautés, la scène et vous.” “Jolie”, “Tu es belle”, “Tu es la merveille” étaient quelques-uns des commentaires partagés par les followers de la jeune fille.

Mais bien sûr, Alondra a enchanté le public de Telemundo à travers Exatlon États-Unis, donnant une brillante démonstration de sportivité, d’athlétisme, de stratégie et beaucoup de beauté qui en ont fait une grande favorite depuis le début de la quatrième saison, une très particulière qui a vécu, entre autres, la menace de COVID-19 pour une grande partie du talent, et bien sûr, la démission surprise du présentateur de l’époque.

Quoi qu’il en soit, “Nona” est aussi belle que le bleu de la mer où elle pose.

Félicitations, ma chérie!

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires