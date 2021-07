Telemundo Alondra Gonzalez est représentant de l’équipe Famosos à Exatlon USA

Tout au long de ses cinq saisons ininterrompues, l’émission de téléréalité de compétition sportive à succès, Exatlon États-Unis, diffusée sur le réseau Telemundo depuis sa création, a eu des participants emblématiques qui ont suscité toutes sortes d’émotions dans le public, certains d’entre eux Ils tombent dans aimer avec ses qualités athlétiques et désenchanter les autres, mais à la fin de la journée, ils sont tous émerveillés. Ce fut le cas d’Alondra « Nona » Gonzalez, que nous avons tous rencontrée lors de la quatrième saison de la série et qui a failli remporter la victoire après une finale de crise cardiaque avec « Latin Gringo » Nate Burkhalter, qui est finalement devenu champion.

Alondra « Nona » González : Championne et pionnière du beau sport

Le monde a jeté les yeux sur “Nona” lorsqu’elle est arrivée dans les sables féroces d’Exatlon USA lors de la quatrième saison de réalité au sein de la Team Famosos. Concentrée et déterminée, Alondra González est rapidement devenue l’une des meilleures participantes au classement général, se classant régulièrement en tête du classement des performances.

Alondra dans son Mexique natal avait déjà un nom bien connu, car elle était considérée comme une star du football féminin en compétition en Liga MX en tant qu’attaquante du club América.

Avec les Chivas Rayadas de Guadalajara, c’est là qu’elle a atteint la gloire du football en position défensive, devenant championne en 2017. De là, elle est allée chez l’éternel rival de cette équipe, les Eagles of America, où elle a également été couronnée championne et était là. où elle a écrit son nom à l’encre indélébile, comme l’une des meilleures joueuses de football de tout le Mexique ces derniers temps.

Alondra « Nona » González enfile le maillot bleu

Mais ce n’est pas l’un des concurrents, car tous les fans et adeptes d’Exatlon États-Unis savent bien que les participants qui reviennent à la compétition retournent toujours dans les mêmes équipes où ils ont déjà participé, dans le cas d’Alondra González ce sera de retour au roi du sport, avec l’équipe Cruz Azul du Mexique, la jeune fille l’a fait savoir sur son profil Instagram, déclenchant toutes sortes de réactions de la part de ses followers.

Avec une image portant le maillot de l’équipe Cruz Azul Femenil, l’accueillant en tant que milieu de terrain, Alondra González a écrit ce qui suit : « Je suis revenue pour une promesse, pour un match revanche, et parce qu’il n’y a rien qui me rend plus heureux que le premier tour. Merci Cruz Azul Femenil pour l’opportunité, de m’avoir ouvert les portes de votre maison et de m’avoir fait confiance. Le meilleur est à venir.” Assuré.

Sur ce, ses propres coéquipiers d’Exatlon se sont joints aux centaines de milliers de messages de soutien à propos de ce nouveau départ sur les courts. “La Bala” Dennhi Callú a écrit: “Félicitations champion !!!!!! Vous méritez cela et bien plus encore .. succès et amusez-vous dans cette nouvelle étape “

Rappelons qu’Alondra González a fait il y a quelques mois une session en direct avec ses fans, où après avoir reçu à plusieurs reprises la question sur un éventuel retour dans les arènes d’Exatlon aux États-Unis, elle a assuré que sa priorité était le football, et qu’elle s’apprêtait à retourner à les tribunaux. Eh bien, tout indique que ce retour est déjà un fait.

Félicitations, championne !

