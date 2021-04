Alondra «Nona» Gonzalez: Reviendriez-vous à EXATLON USA?

Telemundo Alondra Gonzalez est le représentant de l’équipe Famosos à Exatlon USA

Garçon, la cinquième saison du programme de compétition Exatlon United States se transforme en une pour l’histoire.

Depuis sa création, la somme de 12 athlètes des éditions précédentes, mélangée à 12 nouveaux athlètes, était en train de devenir le bon ingrédient pour une saison explosive, et cela l’a certainement été. Beaucoup de blessures, de drames personnels, de récompenses impressionnantes, tout cela constitue le meilleur divertissement, et c’est précisément ce que le public reçoit tous les soirs.

L’heure des renforts

Au-delà des remplacements qui ont déjà été ajoutés à la compétition au vu du nombre croissant d’athlètes qui sont partis en raison de blessures, nous sommes déjà dans le stade où des renforts commencent à s’ajouter qui donnent une injection d’adrénaline à leurs équipes respectives et généralement ils devenir un ajout bienvenu. Nous avons l’exemple d’Enmanuel Jaquez dans la quatrième tranche, qui est venu en renfort et était jusqu’au dernier circuit d’Exatlon United States.

Dans cette cinquième saison, depuis qu’elle a commencé, beaucoup a été commenté sur les différents portails pour les fans d’un éventuel retour de deux participants emblématiques: Le « spartiate » Isaiah Vidal, et Andoni García, tous deux prétendants, mais les retours ne se sont pas matérialisés. bien qu’ils aient servi à ce que les fans mettent en place toutes sortes d’hypothèses sur lesquelles les participants aimeraient revoir les arènes … et bien sûr, le nom de la bien-aimée Alondra «Nona» González a dû sortir.

Star du football féminin mexicain, «Nona» González a été une participante implacable à la quatrième saison d’Exatlon United States et l’une des rares à rester debout pendant les presque 10 mois que la saison a duré, en raison de la suspension temporaire en tant que mesure. protection contre la pandémie COVID-19.

Alondra «Nona» González: Reviendriez-vous à EXATLON USA?

C’est la question à un million de dollars. Le retour de « Nona » à la soi-disant « Compétition Fiercest sur la planète » serait sans aucun doute un ajout bienvenu à l’équipe Famosos, car si le footballeur mexicain maintient la même griffe qu’elle avait dans la saison quatre, nous sommes sûrs qu’elle pourrait atteindre à nouveau la grande finale d’Exatlon United States.

Récemment, Alondra González a eu une session en direct, à travers les réseaux sociaux où elle a parlé un peu de sa vie actuelle, de ses passions, Exatlon United States, et a même révélé si ses projets incluraient le port du maillot rouge de la Team Famosos et mis le pied sur le sable de La république Dominicaine.

Vidéo relative à alondra «nona» González avoue: reviendrait-elle à exatlon usa? 2021-04-02T09: 23: 42-04: 00

Dans cette conversation très honnête, « Nona » a parlé de son enfance, racontant ses expériences d’enfance « J’ai eu une très belle enfance, je n’ai jamais manqué de rien », et que son amour pour le football était éternel, à tel point qu’à l’âge de 9 ans rejoint une équipe pour la première fois.

«J’ai toujours vu le football comme un passe-temps, jamais comme mon métier», c’est ce qu’il pensait jusqu’à ce qu’on lui donne l’opportunité de faire partie de Chivas pour les femmes, et là il a compris l’engagement que cela représentait.

A propos d’Exatlon United States, Alondra a révélé qu’elle a les meilleurs souvenirs et assure qu’un «Alondra amélioré» est venu de là. À propos de son processus de couplage, elle révèle que sa « tête froide » l’a aidée à s’adapter, et aussi sa vision d’être à la fin, et de tout faire pour y parvenir, était ce qui l’a amenée à cela. Il a également avoué à quel point il s’était amusé dans le dernier circuit même si ce n’était pas le meilleur.

Il a les meilleures références de son partenaire Nate Burkhalter, qu’il considère comme «la meilleure personne qu’il ait jamais rencontrée». En ce qui concerne un éventuel retour à Exatlon, les États-Unis ont été très énergiques en veillant à ce que leur priorité soit le football, où ils veulent revenir, mais si d’autres opportunités se présentent, ils sont prêts à les saisir.

