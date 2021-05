Alondra “Nona” Quel est le vice que vous avez abandonné?

Telemundo Alondra Gonzalez est le représentant de l’équipe Famosos à Exatlon USA

Au cours des cinq saisons du programme de compétition Exatlon United States, il y a des athlètes qui séduisent tous les fans avec leurs grandes compétences sportives et leurs personnalités sincères, sans peur de partager leurs exploits et aussi leurs échecs. Tel est le cas d’Alondra «Nona» Gonzalez, qui a participé à la quatrième saison complexe, prolongée avant une épidémie massive de COVID-19 qui a maintenu l’équipe Contendiente dans un isolement strict pendant plusieurs semaines.

Star consolidée du football féminin dans son Mexique natal, “Nona”, comme ses affections les plus proches la surnomment, était imparable au cours des presque 10 mois de la quatrième édition d’Exatlon United States, où elle a atteint la grande dernière journée avec le “Latin Gringo »De Team Famosos, son partenaire et ami Nate Burkhalter, avec qui finalement le prix final a été partagé.

Récemment, et avec toute la vague d’athlètes de retour à Exatlon United States pour un match revanche, Alondra a été interrogée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux sur une possibilité possible de retourner dans les arènes de la République dominicaine, mais la jeune fille a précisé qu’elle se concentre résolument sur son “premier amour”, le football, et est ouverte à travailler avec de nouveaux agents pour retourner dans les domaines du beau jeu, où beaucoup de ses adeptes sont déjà habitués à ses vastes compétences et maîtrise, il ne fait aucun doute qu’elle est une championne !

Quel est le vice que vous avez abandonné?

Quelque chose qui ne peut pas être caché à Alondra «Nona» Gonzalez, c’est qu’elle a toujours été une participante complètement frontale. Cette sincérité lui a causé des ennuis à plusieurs reprises, car le public l’a mal interprétée à plusieurs reprises, mais les athlètes de son équipe et ses amis les plus proches assurent que derrière un extérieur solide, Alondra «Nona» Gonzalez est une fille très douce, très déterminée et concentrée. sur la réalisation de chacun de ses rêves et objectifs.

Dans ses réseaux sociaux, Alondra se montre telle qu’elle est, comme une fille de son âge qui aime le sport, sa famille, son animal de compagnie, mais selon son dernier communiqué, également sur les fêtes entre amis, ce qui l’aurait conduit à des comportements qui sont pas toujours la plus saine, comme boire de l’alcool en excès, ce qui contraste avec son style de vie en général, celui d’un athlète professionnel.

Récemment, lors d’une session en direct via son compte Instagram, Alondra a assuré qu’elle menait une vie beaucoup plus saine, car elle aurait renoncé à l’alcool qu’elle ressentait, cela l’affectait.

“Me lo habían cuestionado mucho, el por qué ya no tomo, el por qué ya no “me divierto” como antes, prefiero mil veces estar acostada en casa viendo una película que bailando en un antro a la 1 de la mañana y entiendo el parce que. J’ai utilisé de l’alcool comme exutoire, comme échappatoire, “je veux oublier un peu mes problèmes, je bois, je bois sans mesure, je bois jusqu’à ce que je ne connaisse même pas mon nom”, c’était les clichés typiques de la dame de toutes les fêtes, et ce n’est pas ça que j’aime, parce que vous buvez pour oublier et le lendemain vous vous réveillez avec une physicalité brute, une moralité brute, et les problèmes sont toujours là. Assura Alondra.

Les commentaires à ce sujet, applaudissant la détermination de Nona, ont été rapides, garantissant que l’athlète mexicain devienne un exemple plus honnête d’un “vrai” athlète.

Vous êtes une championne, Nona!

