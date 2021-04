Alondras s’impose 2-1 à domicile contre Bergantiños

25/04/2021 à 21:37 CEST

le Alouettes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Bergantiños ce dimanche dans le Football municipal de Morrazo. le Alouettes est venu avec le désir de retrouver le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Baril de poudre. Concernant l’équipe visiteuse, le Bergantiños a remporté dans leur stade 3-2 leur dernier match de la compétition contre les Arenteiro. Avec cette défaite, l’équipe des Carballés a été placée en deuxième position après la fin du duel, tandis que le Alouettes est cinquième.

La première équipe à marquer a été la Alouettes, qui a ouvert le tableau de bord grâce à un peu de Luismi à la minute 33, mettant fin à la première période avec le résultat de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe Cangue, qui a élargi les différences avec un but de Vilariño à la 63e minute. L’équipe visiteuse a réduit les distances grâce à un but contre son camp Martin à la limite de la fin, en 86, concluant l’affrontement avec un résultat final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Alouettes qui sont entrés dans le jeu étaient Ivan Perez, Jonas, Sergio Santos Oui Mauro remplacer Firi, Vilariño, Yahvé Oui Cacheda, tandis que les changements dans le Bergantiños Ils étaient Duc, Anton Oui Tarí, qui est entré pour remplacer Toi non, Uzal Oui Aaron.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Jésus Oui Pablo Garcia) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Anton, Marcos Remeseiro Oui Jorge Cano.

Avec ce résultat, le Alouettes il obtient 43 points et le Bergantiños avec 54 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Alouettes jouera contre lui Somozas loin de chez soi, tandis que le Bergantiños affrontera dans sa querelle contre le Arosa.

Fiche techniqueLes alouettes:Martín, Pablo García, Aitor Díaz, Jesús, Brais Martinez, Luismi, Millan, Cacheda (Mauro, min.79), Yahvé (Sergio Santos, min.79), Vilariño (Jonas, min.67) et Firi (Iván Pérez, min.61)Bergantiños:Canedo, Marcos, Iago López, Aarón (Tarí, min.65), Tuno (Duque, min.46), Uzal (Antón, min.46), Martín Lamelas, Agulló, Marcos Remeseiro, Yelco Alfaya et Jorge CanoStade:Football municipal de MorrazoButs:Luismi (1-0, min. 33), Vilariño (2-0, min. 63) et Martín (2-1, min. 86)