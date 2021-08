Alone, un puzzle-plateforme 2D inspiré par BoxBoy !, espère se lancer sur Switch

Un nouveau puzzle-plateforme 2D appelé Seul frappe Kickstarter le mois prochain, et si vous êtes un fan de jeux minimalistes qui donnent la priorité aux mécanismes de jeu intéressants par rapport aux cloches et sifflets inutiles, vous voudrez probablement garder un œil dessus.

Le premier jeu complet du développeur solo Connor Warrington, Alone est en préparation depuis 2016. Il charge les joueurs de basculer entre un certain nombre de personnages différents, chacun avec des traits uniques, afin de trouver un chemin vers la sortie de chaque niveau – Warrington dit que c’est “largement inspiré par BoxBoy!”, et nous obtenons certainement cette ambiance à partir des séquences de gameplay ci-dessus.

Kickstarter d’Alone devrait être mis en ligne le 7 septembre (vous pouvez garder un œil sur le projet sur Twitter jusque-là), et la sortie sur Switch est un objectif majeur. “De toutes les plates-formes de console, la Nintendo Switch sera la plus prioritaire”, a déclaré Warrington. “L’accès à un kit de développement Nintendo Switch est le plus gros obstacle lié au portage sur cette plate-forme. Cependant, une campagne Kickstarter réussie devrait rendre l’obtention d’un kit de développement beaucoup plus simple.”

Si la campagne réussit, l’objectif est de lancer Alone simultanément sur Switch et Steam, avec d’autres versions de console à suivre.

