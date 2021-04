Alonso a reporté son livre pour dire “ma propre vérité” sur la F1 · .

Fernando Alonso dit qu’il a reporté la publication de son autobiographie jusqu’à sa retraite de la Formule 1 afin de dire la vérité sur son temps dans le sport.

L’autobiographie du double champion du monde, provisoirement intitulée Racer, devait initialement être publiée par Pan Macmillan en novembre 2020, avant d’être mise en attente. Il devrait apporter un nouvel éclairage sur les périodes controversées de la carrière d’Alonso, y compris son premier passage acrimonieux chez McLaren en 2007 et sa victoire pour Renault à Singapour l’année suivante après que son coéquipier se soit délibérément écrasé.

Alonso a quitté la F1 à la fin de 2018, mais a ensuite accepté un retour avec Alpine cette année. Entre-temps, il avait participé à des courses d’endurance, au Dakar et à l’Indianapolis 500.

S’exprimant dans un article sur les réseaux sociaux pour son équipe, Alonso a expliqué pourquoi son autobiographie avait été retardée.

«Je travaille dans un livre depuis quelques années déjà», dit-il. «Je prévoyais à l’origine de l’envoyer en 2018 quand j’ai quitté la F1, puis nous l’avons reporté, ce livre, pendant un certain temps maintenant.

«J’ai réalisé que je continuais à courir dans différentes catégories, je suis maintenant de retour en Formule 1, donc je le ferai quand je m’arrêterai et je pourrai raconter mes propres expériences et ma propre vérité des choses. Parce que si le livre sort pendant que je cours et que c’est peut-être un peu étrange.

«Je préfère donc terminer et ensuite raconter mon expérience de la vie en course automobile.»

