Alonso à son retour en F1 et pourquoi il n’a pas “ perdu la vitesse ” · .

Après deux ans d’absence de Formule 1, le double champion du monde Fernando Alonso est de retour.

Il a aussi un air familier. La nuance de bleu alpin est peut-être un peu plus profonde que ses Renaults 2005 et 2006, qui ont remporté le titre, mais se mélangent à ce casque jaune vif et il est difficile de ne pas penser au couple voiture-pilote qui a mis fin à la domination de Michael Schumacher et Ferrari une quinzaine de jours. il y a des années.

Lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, c’était s’il n’avait jamais été absent. Il a emmené son A521 en Q3 et avait l’air en forme en course, jusqu’à ce qu’il soit écarté par un problème technique.

Imola était plus compliqué. Comme plusieurs de ses pairs expérimentés dans les nouvelles équipes cette année – Sebastian Vettel chez Aston Martin et Daniel Ricciardo chez McLaren – il a eu du mal à extraire le maximum d’une voiture encore inconnue sur une piste où la marge d’erreur est mince.

Alonso est de retour en F1 après deux ans d’absence, ce qui a été démontré lorsque la pluie s’est abattue sur le tour de reconnaissance et qu’Alonso a dérapé dans une barrière. Il a récupéré pour prendre son premier point de la saison, en partie grâce au penalty de Kimi Raikkonen, mais il a pris du retard sur son coéquipier junior Esteban Ocon tout le week-end.

Le joueur de 39 ans a minimisé les inquiétudes suscitées par sa forme de retour lorsqu’il a parlé à certaines publications, y compris ., à Autodromo do Algarve avant le Grand Prix du Portugal. Le bavardage médiatique autour des premières préoccupations concernant sa performance «devient plus grand que ce qu’il est», a-t-il suggéré.

«J’ai été le premier à admettre que je n’étais pas à 100% à Imola et que je n’étais pas à l’aise et probablement sous-performant», a déclaré Alonso. «Mais c’était une course et en une course qu’avec cette sous-performance, j’ai terminé deux dixièmes de seconde derrière mon coéquipier. Cela ne peut donc pas être un gros problème.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«À la fin de l’année, nous parlerons. Si je sous-performais toute la saison et que tout était plus difficile que prévu, d’accord, il y a peut-être un point à vraiment discuter et à approfondir les questions de savoir pourquoi c’est plus difficile que précédemment ou quelque chose comme ça.

Malgré un jargon d’avant la course, Alonso a pris un point à Imola «Mais à Bahreïn, j’étais heureux et probablement surperformant. À Imola, sous-performant. Mais nous avons besoin de quelques courses pour tout régler.

L’écart de deux semaines entre le Grand Prix d’Émilie-Romagne et l’épreuve de la semaine dernière au Portugal a exacerbé la perception, a-t-il déclaré. «Je suis à un moment de ma vie où je me sens bien et je me sens capable de conduire mieux que jamais. Mais cela ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de difficultés pour vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans ce retour.

«En même temps, j’ai eu un week-end où je n’étais pas totalement à l’aise à Imola et le problème qu’en Formule 1 il y a beaucoup de médias, beaucoup d’articles et malheureusement deux semaines entre les courses, parce que si c’était dos à dos d’Imola à [Algarve], il y aurait eu beaucoup moins de discussions.

Son dernier titre est venu chez Renault – maintenant Alpine – il y a 15 ans. Les paroles d’Alonso ont été confirmées plus tard dans le week-end de l’Algarve. Bien qu’il n’ait de nouveau pas réussi à accompagner Ocon en Q3, il a grimpé à la huitième place de la course, marquant plus de points sur ce qui était un meilleur week-end pour Alpine. Malgré tout, l’équipe a commencé 2021 à un niveau inférieur à celui de la saison précédente, comme Renault.

«Je suis conscient que c’est un défi et c’est [especially] un défi cette année aussi, car le milieu de terrain a toujours été un défi », a reconnu Alonso. «Là où votre équipe ou votre position était bien définie, et un week-end suprême le ferait à 105%, mais nous pouvons performer à 90%, normalement vous pouvez être entre le neuvième ou le onzième.

«Cette année, avec le milieu de terrain tel qu’il est, vous pouvez être septième ou 15e en deux dixièmes. [of a second] si vous n’effectuez pas parfaitement. Alors on [must] optez pour cette perfection chaque week-end.

Ce niveau de concurrence accru fait partie de ce qui a ramené Alonso en F1. Pendant ses deux ans d’absence, il a expérimenté les courses d’endurance en WEC et IMSA, les monoplaces ovales en IndyCar et le rallye tout-terrain à Dakar.

Alonso a mis son objectif Indy 500 en attente pour son retour en F1 Alors que la saison 2020 retardée de la F1 commençait, Alonso était encouragé par ce qu’il voyait de l’état de la compétition. Il a mis le stylo sur papier juste un mois après le redémarrage de la F1 l’année dernière.

«En ce moment, je pense surtout qu’après la pandémie, c’est une série qui est plus capable de produire un bon spectacle et de produire une bonne compétition», a-t-il expliqué.

Il est également clair que ce qui l’a attiré était la promesse d’un siège plus compétitif que celui qu’il aurait pu avoir en 2019.

«En 2018, quand j’ai quitté le sport, j’étais très honnête avec tout le monde, disant que j’avais de meilleurs sentiments ou idées ailleurs que la Formule 1 et que j’avais des défis plus attrayants en WEC, à Indy ou à Dakar que ce que la Formule 1 m’offrait à l’heure », explique-t-il.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Maintenant, c’est exactement le même point; en 2020, lorsque j’ai pris la décision de revenir, il y avait d’autres séries sur la table et je pensais que la Formule 1 était le meilleur défi à ce moment-là et la meilleure compétition.

La F1 est dans un état sain malgré la pandémie, dit AlonsoAlonso estime que la F1 est dans une position plus stable en dehors de la série dont il dispose pour le moment.

«Même avec la pandémie, les équipes sont toujours très fortes et en bonne santé, économiquement et côté performance pour produire des voitures fantastiques et un bon spectacle alors que d’autres séries, peut-être ont-elles été plus affectées par la pandémie et par le sponsoring. et par tout.

«Evidemment, avec IndyCar, je n’ai fait qu’une seule course, ça faisait du bien et ça va toujours être un beau championnat. Mais peut-être étais-je plus attiré par la F1. Dakar est encore une chose que je peux faire dans le futur et je n’ai aucun problème à avoir plus d’années dans d’autres catégories. Et le WEC, je pense, est dans une période de transition en ce moment avec l’Hypercar jusqu’à ce que tous les fabricants, ils ne viennent qu’en 2023.

«J’ai donc pensé que la Formule 1 était la meilleure chose sur la table, comme ce n’était pas le cas en 2018. Mais ce n’est évidemment qu’une opinion personnelle et une motivation personnelle qui vous pousse à choisir le prochain défi.

Liberty Media peut également prendre une part du crédit pour le retour d’Alonso. Il approuve clairement la direction prise par le sport depuis leur prise de contrôle.

«Depuis l’arrivée de Liberty Media, le sport est devenu une meilleure connaissance de ce dont les fans avaient besoin, de ce que le spectacle signifie sur le sport lui-même et sur la performance et la guerre d’ingénierie qui se trouvent à l’intérieur de la Formule 1», dit-il.

«Nous devons aussi écouter les fans et nous devons mettre un bon spectacle le dimanche et je sens que Liberty l’a compris dès le premier jour. Ils ont juste eu besoin de quelques années pour s’installer et produire de nouvelles idées.

L’ancien patron de Ferrari d’Alonso, Domenicali, est désormais en charge de la F1 «Je pense que le plafond des coûts, les règles de 2022, le sprint [qualifying] courses, ce sont toutes des choses qui sont là juste pour produire de meilleures courses et un meilleur divertissement pour tout le monde. Je suis donc satisfait de tout ce que je vois dans le sport.

Alonso semble être un autre partisan du format Sprint Qualifying qui le soutient davantage dans l’espoir de réussir que par conviction.

«J’espère que les courses de sprint seront un succès cette année et que nous pourrons améliorer les choses à l’avenir», a-t-il déclaré. «Peut-être verrons-nous des choses qui sont bonnes, nous verrons des choses qu’elles ne sont pas si bonnes.»

À plus d’un titre, Alonso considère sa première saison dans le sport comme une année intermédiaire. Dès le moment où l’accord a été conclu, il n’a pas caché le fait qu’il voulait qu’Alpine donne la priorité au développement de sa voiture pour la saison F1 2022 et ses nouvelles réglementations, qui ont été retardées d’un an en raison de la pandémie.

«Dans l’ensemble, oui, 2021 est une année de préparation, cela ne fait aucun doute», a-t-il déclaré. «Je pense que tout le monde sur la grille, après le report des règles 2021 à 2022, nous avons compris et nous avons accepté que 2021 est une année de préparation, est une saison post-Covid avec des voitures plus ou moins similaires de l’année dernière.

«C’est une saison pour tester des choses comme les courses de sprint. C’est une saison de test pour bien des choses. » Il peut y avoir «une révolution en 2022», dit-il, «et c’est ce que nous voudrons en termes de lutte pour le championnat et d’autres possibilités.»

Cela fait 20 ans qu’Alonso a fait ses débuts en F1 à MinardiAlonso est arrivé en Formule 1 avec Minardi il y a deux décennies. Les performances superbes et peu annoncées qu’il a produites cette année-là ont laissé entendre ce qui allait suivre dans une carrière qui, à un moment donné, semblait pouvoir donner le genre de succès que des pilotes comme Vettel et Lewis Hamilton ont connu par la suite. Comme le fait souvent remarquer Alonso, si quelques points avaient été inversés en 2007, 2010 ou 2012, il aurait pu devenir trois, quatre ou même cinq fois champion depuis longtemps.

Il est tout à fait convaincu qu’il a encore la vitesse en lui pour remporter un autre titre. Et avec le bénéfice de l’expérience, cette vitesse est désormais alliée à une compréhension supérieure de la façon de tirer parti des conseils et de l’expertise de son équipe.

«Je pense que vous êtes peut-être plus mature maintenant et que vous travaillez plus étroitement avec votre équipe», dit-il à propos de son développement au cours des 20 dernières années. «Quand vous entrez en Formule 1 et que vous êtes jeune, vous écoutez tout le monde, oui, vous essayez de comprendre ce qu’ils essaient de vous dire.

«Mais quand il s’agit de votre instinct de conduite, lorsque vous fermez la visière, vous courez fort. Parce que votre expérience jusque-là n’était que le karting et les formules plus jeunes auxquelles vous devez survivre par vous-même, vous n’aviez pas autant de gens qui vous aidaient. Donc, vous conduisez toujours et vous vous sentez comme ça.

Alonso dit qu’il n’a pas perdu de vitesse par rapport à ses plus jeunes rivaux «Mais avec le temps – vous comptez toujours sur votre instinct, oui – mais vous conduisez en tant que membre de l’équipe et essayez d’optimiser les choses.

«Ce n’est donc pas que vous perdez de la vitesse, mais vous conduisez selon ce que vous croyez être la manière la plus efficace de conduire la voiture et peut-être même parfois contre votre instinct de ce que vous ferez si vous étiez en piste. Mais finalement, vous comprenez et vous croyez et vous avez confiance que vous faites de la meilleure façon pour la performance globale. »

Les difficultés rencontrées par les pilotes expérimentés pour s’adapter aux nouvelles équipes sont déjà l’un des thèmes de la saison 2021. Alonso n’a pas été tout à fait là sur les performances qualificatives jusqu’à présent, mais la cohérence métronomique dans les courses reste sa marque de fabrique incontestable. Dans ce milieu de terrain difficile, il a grimpé de cinq places dans chacune des deux dernières courses. Attendez-vous à voir la voiture bleue avec le casque jaune plus près de l’avant bientôt.

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021“

Partagez cet article . avec votre réseau: