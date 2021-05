Alonso anticipait un déficit précoce envers Ocon

Dans le tour d’horizon: Fernando Alonso a déclaré qu’il prévoyait que son coéquipier Esteban Ocon tiendrait le dessus lors de leurs premières courses ensemble à Alpine.

Alonso n’est pas surpris qu’Ocon ait le dessus Après avoir largement surpassé son ancien coéquipier de Formule 1, Alonso était largement censé montrer à Ocon le chemin à Alpine, mais cela n’a pas fonctionné de cette façon. Après quatre courses, Alonso n’a pas encore battu son coéquipier dans une course cette année.

Mais étant donné les expériences passées d’anciens nouveaux venus dans l’équipe anciennement connue sous le nom de Renault, notamment Ocon et ses prédécesseurs Daniel Ricciardo et Carlos Sainz Jnr, Alonso dit que cela était prévisible.

Ocon “est en très bonne forme en ce moment”, a déclaré Alonso, “pleinement intégré à l’équipe, [scored a] podium l’an dernier à Bahreïn dans la dernière partie du championnat et offrant désormais un week-end parfait. C’est donc très bien, c’est impressionnant ce qu’il réalise maintenant.

«Je donne mon 100%», a poursuivi Alonso, «et évidemment ce n’est pas suffisant pour être à ce niveau pour le moment. Je dois donc continuer à m’améliorer.

«D’une certaine manière, nous en parlons, mais nous avons anticipé cela un peu. Quand Carlos est entré chez Renault, il n’a pas été aussi rapide que [Nico] Je me souviens de Hulkenberg lors des deux premières courses, Daniel était sans doute plus lent que Nico en 2019 et il était très bon en 2020 lors de sa deuxième année. Esteban avait du mal l’an dernier avec Daniel et il est bon dans sa deuxième année.

«Il semble donc que l’équipe soit un peu différente des autres, que vous avez besoin d’une adaptation. J’essaye donc de faire ça aussi vite que possible. Comme je l’ai dit, je ne suis pas inquiet. Ça va arriver très bientôt, sinon déjà parce qu’à Imola nous avons franchi la ligne ensemble, à Portimao nous avons franchi la ligne ensemble.

Il y a 45 ans aujourd’hui, Niki Lauda a remporté le Grand Prix de Belgique à Zolder, à la tête d’une Ferrari un-deux avec son coéquipier Clay Regazzoni

