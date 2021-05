Alonso arrive à Barcelone pour faire la fête

05/03/2021 à 11:58 CEST

Après trois grands prix, Fernando Alonso commence à offrir des aperçus de sa classe. Alpine a amélioré la voiture qu’il a présentée à Bahreïn et l’Asturien affronte le GP d’Espagne avec motivation après la leçon de conduite qu’il a donnée dans les derniers tours du GP du Portugal.Fernando a demandé «une marge de temps»; pour s’adapter à nouveau aux procédures et aux voitures de Formule 1 après deux ans loin du «grand cirque», au volant de voitures très différentes en Championnat du Monde d’Endurance, Daytona, Indianapolis ou le Dakar. En seulement trois courses, le génie asturien a déjà offert des flashs encourageants, notamment dimanche à Portimao, un circuit difficile pour tous et sans précédent pour Fernando. Malgré le vent et sa mauvaise position de départ (13e), il s’est rallié pour terminer huitième et avec un meilleur temps au tour que le sien. Hamilton.

Alpine a fait ses «devoirs» et les améliorations apportées à Imola commencent à porter leurs fruits. Avec ces ‘ingrédients’, Alonso reconnaît qu’il a hâte de concourir à Barcelone cette semaine. “J’ai hâte d’y arriver. Cette année il n’y a pas eu de pré-saison sur le Circuit (il a été réduit à trois jours à Bahreïn) et pour moi ce sera la première fois que je roulerai avec ces voitures sur cette piste & rdquor; , souviens toi Ferdinand. Après ses problèmes de qualification au Portugal, il souligne que cet aspect sera déterminant lors des deux prochaines nominations au calendrier. “Le contre-la-montre sera la chose la plus importante aussi bien en Espagne qu’à Monaco, où il est très difficile voire impossible de doubler, il faudra donc bien se préparer et travailler dur”, prévient-il.

À Portimao Alonso a perdu deux places au départ et a passé la ligne d’arrivée 15e à la fin du premier tour, tandis que son coéquipier Esteban Ocon était septième. Dans les treize derniers tours, Fernando a coupé 7,5 secondes par rapport au Français et a terminé la course juste derrière lui, à à peine une seconde d’intervalle.

À votre arrêt au stand, Alonso a mis le Pirelli dur quand Ocon était déjà sur la piste avec ce composé. Et toutes choses étant égales par ailleurs, l’époque des Espagnols a clairement montré leur supériorité. Fernando est parti à 1’22 “minimum et a terminé à 1’20” maximum, alors qu’Ocon n’a jamais atteint 1’21 “. Alonso avancé à Giovinazzi, Gasly, Ricciardo et Sainz, jusqu’à ce que vous soyez dans le sillage de votre partenaire. Le dernier tour de Ferdinand était 1254 secondes plus rapide que Ou avec. C’était aussi presque une seconde mieux que celui de Hamilton, vainqueur de la course.

«Je pense que nous avions une voiture pour faire une meilleure place que la huitième. Peut-être qu’un sixième aurait été possible, un cinquième je ne pense plus. Mais je suis content d’avoir fini », confie l’Asturien, qui souligne son adaptation à la Formule 1 deux ans après sa retraite:« Ça n’a pas été facile d’avoir des sensations. Je continue à apprendre chaque tour que je fais, chaque fois que j’arrive. à la voiture, à chaque dépassement… à chaque fois qu’une «voiture de sécurité» sort et chaque fois que je touche un bouton, je mémorise comment tout fonctionne », explique Alonso.

“A Portimao c’était sympa, en général je suis content parce que c’était un super week-end, malgré les problèmes de chronomètre, que je ne peux toujours pas expliquer”, résume-t-il. «En trois courses, j’ai un abandon dû à une panne de voiture et deux fois aux points. Je ne peux pas demander plus, même si j’ai encore beaucoup à améliorer & rdquor;, suppose-t-il. À 39 ans, il est clair que Alonso Il veut toujours «faire la fête».