Alonso « attendait si longtemps » pour le podium alors qu’il met fin à sept ans de sécheresse · .

Fernando Alonso a déclaré qu’il attendait depuis longtemps de revenir sur un podium de Formule 1 après sa troisième place au Grand Prix du Qatar.

Il a atteint la tribune pour la première fois en sept ans après avoir commencé troisième, après que des pénalités de grille pour Valtteri Bottas et Max Verstappen aient été appliquées après les qualifications. Il a conservé la position grâce à une stratégie risquée à un arrêt un jour où plusieurs de ses rivaux ont subi des crevaisons.

« Nous avions prévu un arrêt depuis le début mais nous n’avons jamais su à quel point l’usure et la dégradation étaient graves, c’est une nouvelle course pour tout le monde », a commenté Alonso. « Mais je pense qu’il a été assez bien exécuté dans la course, [the] L’arrêt au stand était fantastique, l’équipe était super et la fiabilité de la voiture est superbe – et ils le méritent.

Il a fait 23 tours avec son premier train de pneus tendres, le mettant dans la fenêtre pour une stratégie à un arrêt. Il y avait des inquiétudes quant à savoir si Alonso pourrait faire un relais de 34 tours sur les pneus durs, en particulier après que des pilotes tels que Lando Norris, George Russell et Nicholas Latifi aient subi des défaillances de pneus tardives.

Mais il a réussi à gérer son caoutchouc jusqu’au bout, visé par une intervention tardive de la Virtual Safety Car pour Williams à l’arrêt de Latifi, ce qui a retardé Sergio Perez qui se rapprochait rapidement derrière lui.

Alonso a terminé 2,8 secondes devant le pilote Red Bull pour le podium final – sa première depuis sa deuxième place au Grand Prix de Hongrie 2014.

« Incroyable », a déclaré Alonso. « Sept ans, mais finalement nous l’avons eu. Nous étions proches de quelques courses mais pas assez. Sotchi était la dernière possibilité.

Il a admis qu’il espérait « être en tête après le premier tour » alors qu’il démarrait sur le caoutchouc souple. « Je pensais qu’avec le pneu rouge, je pouvais essayer Lewis Hamilton][. But I couldn’t.

“Then with Checo it was very close at the end. But very happy for the team, also Esteban [Ocon] P5 – alors bon dimanche.

« Je l’apprécie », a ajouté Alonso, qui est revenu en F1 cette année après s’être absenté deux secondes. « J’attendais ça depuis si longtemps, je suis content ! il s’est excalmé.

Avec Alonso troisième et Ocon cinquième, plus les deux AlphaTauris de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda terminant hors des points, Alpine a désormais 25 points d’avance sur AlphaTauri pour la cinquième place du championnat des constructeurs, avec seulement deux courses à disputer.

