Alonso bat de justesse Ocon dans le duel de coéquipiers le plus proche de l’année · .

Après une « retraite » de deux ans de la Formule 1 passée à remporter des courses d’endurance, la question de savoir comment Fernando Alonso s’en sortirait à son retour dans le sport était l’une des plus intrigantes avant la saison 2021.

Esteban Ocon était apparemment pris dans une situation impossible à gagner. La défaite d’Alonso et ses réalisations seraient rejetées pour avoir battu un vétéran de deux ans hors du sport, mais seraient surpassées par lui et sa réputation en souffrirait d’autant plus.

Au lieu de cela, Alonso et Ocon s’avéreraient être la paire la plus proche de 2021. De la bataille qualificative (11-11) aux arrivées classées (9-9), les deux pilotes alpins se sont donné les mêmes efforts tout au long de la saison. Ce n’est que dans le décompte final des points et des tours passés devant Alonso qu’Alonso a légèrement rompu l’égalité.

Ocon a connu un début d’année plus fructueux, tandis qu’Alonso a retrouvé ses marques au volant d’une F1. Du deuxième tour à Imola à Monaco, Ocon a accumulé quatre points consécutifs devant Alonso alors qu’Alpine s’est retrouvée dans une bataille précoce avec AlphaTauri et Aston Martin au milieu de terrain.

Mais une fois qu’Alonso a été pleinement opérationnel, il a battu Ocon tous les samedis de Bakou à Silverstone. Et le dimanche, il a terminé devant son plus jeune coéquipier dans chaque course que la paire a tous deux classée pour presque doubler le total de points d’Ocon au milieu de la saison.

Puis, un mélange de temps humide, d’erreurs de jugement au premier tour de Valtteri Bottas et Lance Stroll et d’une erreur tactique sur le mur des stands Mercedes a permis à Ocon de prendre la tête au redémarrage du Grand Prix de Hongrie. Menant véritablement une course pour la première fois, Ocon a absorbé la pression de Sebastian Vettel et ne s’est pas trompé pour remporter une première victoire époustouflante – aidé en grande partie par son coéquipier qui a fait un travail superbe pour retenir Lewis Hamilton.

Deux sixièmes places aux Pays-Bas et en Russie ont permis à Alonso de rétablir l’avantage de points sur Ocon, avant de convertir un départ de deuxième ligne au Qatar en une solide troisième place et sa première apparition sur le podium depuis 2014. Cela garantirait qu’Alonso marquerait son retour en F1 en terminant devant son jeune coéquipier au championnat des pilotes.

Esteban Ocon contre Fernando Alonso : statistiques clés

Esteban Ocon vs Fernando Alonso: Qui a terminé devant à chaque tour

Esteban Ocon vs Fernando Alonso : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique qu’Esteban Ocon était plus rapide, un positif signifie que Fernando Alonso était plus rapide

