Alonso, Carmona et Miranda brisent leur sécheresse à Madrid

La pandémie a grandement affecté la boxe espagnole, un sport qui vit principalement du box-office. Pour cette raison, en 2021, la plupart des combattants commencent à enlever la rouille. Ce dimanche, au Movistar Magariños de Madrid (18h00, Proximia Boxeo Español), trois des combattants les plus avancés qui n’ont pas boxé depuis un an et demi reviendront à l’action.

Le combat stellaire de la nuit aura pour protagoniste Jonathan Alonso (19-1, 7 KO), qui n’est plus monté sur le ring depuis la première soirée DAZN en Espagne (12 décembre 2019). Pendant ce temps, il a eu plusieurs soirées qui sont tombées (à Oviedo) et a également enregistré une série pour Netflix. Maintenant, “il a hâte d’y retourner”, dit-il à AS. David Bency l’attend dans six tours dimanche. Un procès pour se remettre au tournage et regarder, depuis sa bonne position internationale, l’avenir.

Avant ce sera au tour de Jennifer Miranda (4-0, 0 KO). L’Andalouse n’a plus boxé depuis décembre 2019. Dans sa tête, elle “obtenait la continuité souhaitée”, mais la pandémie l’a arrêtée. Avec deux Nationaux dans le domaine professionnel, à sa tête se trouvaient de grands titres internationaux. Ça ne pouvait pas être pour le moment et les arrêts l’ont fait”envisager le retrait“, a-t-il révélé dans le podcast ‘Boxing on the Run’. Il ne l’a pas fait puisque ses 34 ans sont de retour avec l’intention de gagner Kalina Nikolova et d’attendre le grand combat. Il est WBA n ° 10 au poids plume. L’option pourrait être proche.

Pour sa part, Samuel Carmona (4-0, 3 KO) est des trois celui qui a été le moins au chômage, mais qui a le plus perdu. Il a boxé en février 2020. Il a levé la WBA Intercontinental à la volée et son prochain arrêt était la WBA Interim World Cup dans la catégorie contre Luis Concepción. La pandémie a tout jeté dans le jeu et, étant son promoteur russe et devant se battre dans ce pays, où les restrictions d’entrée sont très importantes, il n’a pas pu boxer et a dû attendre. À 25 ans, il n’est pas pressé, mais il a besoin de tirer et il le fera six rounds contre Joel Sánchez.

Les combats professionnels les ouvrent Nano Santana (8-3, 1 KO). Dans son cas, il a déjà pu tirer, depuis qu’il est monté sur le ring en mars. Il venait d’une inactivité d’un an et trois mois, donc son entraîneur Carlos Formento voulait plus de tirs. On le verra en quatre rounds contre Stefan Nicolae. Le procès sert de mise en place pour contester le championnat espagnol des poids coq. Il est aspirant officiel et doit affronter Caco Barreto, contre qui il a déjà offert un très beau combat (il l’a perdu) en mars 2019. Avant les quatre procès loués, il y aura sept matchs amateurs, soulignant qu’à l’exception d’un boxeur, le reste provient des centres The Boxer Club, la société qui organise l’événement.