Alonso, Carmona et Miranda se sont fait enlever la rouille à Madrid

La chaîne de gym de boxe The Boxer Club a célébré son grand jour, ce dimanche, au pavillon Movistar Magariños à Madrid. Ce fut pour eux une journée de fête qui s’est terminée par une soirée de boxe au cours de laquelle trois des grands noms de l’art noble en Espagne se sont fait dérouiller. Le combat stellaire du jour a été remporté par Jonathan Alonso, qui a battu David Bency par décision unanime (triple 60-54). Malgré l’arrêt de plus d’un an et demi (il n’était plus monté sur le ring depuis décembre 2019), ‘Maravilla’ a une nouvelle fois démontré ses grands concepts techniques et fait preuve de talent. Encore une fois, il est prêt pour tout ce qui vient.

Avant c’était au tour de Jennifer Miranda, qui s’est débarrassée de Kalina Nikolova. L’Andalou a gagné par KO au troisième tour. Malgré son arrivée avec quelques problèmes physiques, il a montré beaucoup de qualité et avec un excellent travail avec le jab, il a pris soin de son adversaire. Avec sa cinquième victoire professionnelle, le ‘Storm’ espère “avoir de la continuité” et ainsi pouvoir se qualifier pour un grand titre international. ETIl est classé numéro 4 dans l’UER (organisme européen) et 10 dans la WBA. La grande opportunité est proche.

Pour sa part, Samuel Carmona a une nouvelle fois démontré qu’il s’agit de pur spectacle. Il a battu Joel Sánchez par décision unanime (60-54, 60-63 et 60-54) dans un combat dans lequel il a infligé une lourde punition, mais n’a pas pu avec la dureté de son adversaire. Le diplôme olympique à Rio 2016, il a boxé pour la dernière fois en février 2020. Depuis lors, il attend de jouer le championnat du monde de vol intérimaire WBA. La pandémie l’en a privé, mais il est prêt à relever le défi dès l’appel. Enfin, côté professionnel, Nano Santana a ajouté sa deuxième victoire en 2021 en battant Stefan Nicolae par décision unanime (39-36, 40-35 et 40-35). Le Gran Canaria est abattu pour son prochain but : le Nacional del gallo. Une revanche intéressante contre Caco Barreto l’attend. L’événement a été complété par sept costumes amateurs très intéressants.