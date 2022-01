Alonso : Cette année, Raikkonen va beaucoup nous manquer

Kimi Raikkonen et Fernando Alonso ont fait leurs débuts en Formule 1 le même jour – au Grand Prix d’Australie 2001 – le voyage a été long pour le duo, l’Espagnol estimant que le sport manquera à The Iceman.

Rétrospectivement, il était ironique que Ferrari ait payé généreusement pour que son champion du monde de F1 2007, Raikkonen, quitte l’équipe pour faire place à Alonso en 2010, puis, en 2014, le Finlandais est revenu en tant que coéquipier de l’Espagnol pendant un an.

Un an plus tard, Alonso a abandonné Maranello, décidant que Woking avec McLaren était l’endroit où se trouvait son avenir, alors que Sebastian Vettel sautait chez Ferrari pour s’associer à Raikkonen, qui resta avec les Reds jusqu’à la fin de 2018.

Plus récemment, Iceman, 42 ans, a mis fin à son illustre et longue carrière en F1 en quittant l’Alfa Romeo après 18 tours du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison l’année dernière, avec un abandon pour couronner une carrière dans laquelle il a effectué 349 départs en Grand Prix, est monté 103 fois sur le podium, 21 fois en tant que vainqueur et est bien sûr devenu Champion du Monde 2007.

En repensant aux deux dernières décennies, lors d’une interview avec Beyond the Grid, Alonso admet qu’il n’avait aucune idée que lui et Raikkonen seraient parmi les pilotes les plus populaires et les plus performants de l’histoire de la F1 : « Quand vous êtes dans ce moment et que vous faites vos débuts , vous n’avez pas une idée précise de ce que l’avenir vous réserve.

« Évidemment, nous avons tous les deux passé un moment fantastique en F1, nous avons tous les deux remporté un championnat dont peut-être, en 2001, nous n’étions pas sûrs de ce succès à ce moment-là. Je suis heureux d’avoir partagé tant d’années avec Kimi. C’est un très bon personnage en Formule 1 et cette année il va beaucoup nous manquer. »

Alonso : Vous devez peut-être le voir en dehors des courses pour voir le vrai Kimi

La « marque » Raikkonen est passée d’un jeune arriviste arrogant au début des années Sauber et McLaren à un homme d’État plus âgé, presque misérable, du sport au cours de ses dernières années chez Ferrari et des trois dernières années d’Alfa Romeo. Néanmoins, à ce jour, il reste l’un des pilotes de F1 les plus populaires de tous les temps.

Pas fan du « fluff » requis des pilotes de F1 modernes, les boutades de l’Iceman seront toujours l’étoffe de la légende; son attitude sans conneries non seulement admirée par les fans mais aussi par Alonso : « Il est sincère. Il ne joue à aucun jeu. Il est ce que vous voyez.

«Une partie de ce masque que nous voyons de lui, étant très froid et ne parlant pas trop et des choses comme ça, il y a une personne différente à l’intérieur. Pas l’homme de glace. Je pense qu’il est assez chaud à l’intérieur; peut-être avez-vous besoin de le voir en dehors des courses pour voir le vrai Kimi. On se croise parfois dans les aéroports, à l’extérieur du paddock, dans les restaurants… faire la fête parfois !

« Après les courses, c’est l’un des gars avec qui on peut parler honnêtement sur différents sujets, et il va droit au but. Je partage nombre de ses idées et réflexions sur la Formule 1 et ce monde. Ce que nous vivons ici est une bulle et non la vraie vie.

« On a toutes ces facilités ici, on a cette vie facile, on voyage dans de bons avions, on est dans des hôtels cinq étoiles, on a toute l’aide de tout le monde mais, le dimanche soir, on est des gens normaux et on a tendance à rire à quel point ce monde devient faux », a ajouté Alonso.

Raikkonen : En tant que coéquipier, je suis un peu certain qu’il s’est passé quelque chose d’étrange entre nous

Dans une interview séparée avec Beyond the Grid, Raikkonen a partagé ses réflexions sur Alonso : « Je pense qu’il a toujours été très bon.

« En tant que coéquipier, je suis en quelque sorte certain qu’il s’est passé quelque chose d’étrange entre nous. Bien sûr, je n’ai pas eu une très bonne année, pour plusieurs raisons. Je n’ai pas bien fait, mais nous savons tous qu’il est rapide chaque week-end.

« Je n’ai jamais été en mesure de choisir qui est mon coéquipier, donc ça peut être n’importe qui. Je pense que c’est bien parce que ça te pousse toujours et [forces you to] pousser les uns les autres. Je ne vois aucun point négatif », a-t-il déclaré.

« Si vous regardez uniquement le nombre de qualifications ou ceci et cela, alors certaines personnes sont plus intéressées. Honnêtement, je ne suis pas si inquiet à l’idée de gagner contre mon coéquipier en qualifications. Pour moi, la course a toujours été la partie importante du week-end.

Raikkonen a pris un congé sabbatique de la F1 en 2010 avant de revenir pour 2012; de même, Alonso a pris une pause de deux ans à partir de la fin de 2018 et a fait son retour l’année dernière. De manière appropriée, à temps pour passer une dernière saison avec Raikkonen sur la grille de F1.

En repensant à 2021, Kimi a déclaré à propos de son compatriote vétéran Fernando : « Nous avons eu de bonnes batailles cette année et avons fini par courir les uns contre les autres. De toute évidence, nous sommes tous les deux dans des parties différentes de notre carrière par rapport à ce que nous étions à l’époque.

« Je pense qu’une chose que vous pouvez remarquer, c’est que vous pouvez courir avec lui de très près, comme cela a toujours été avec lui. Vous savez en quelque sorte ce qui va arriver ou ce qui n’allait pas arriver donc, de cette façon, oui, c’est différent. Vous obtenez ce que vous attendez et, avec d’autres personnes, vous n’êtes pas si sûr », a expliqué Raikonnen.

Voici quelques citations de choix, parmi tant d’autres, que Kimi a immortalisées au fil des ans :

Bien sûr, parfois je ne sais pas ce que je fais. On parle toujours beaucoup de motivation pour courir, mais personne ne sait vraiment ce que je fais ou ce que je pense à part moi, donc je me fiche de ce que les gens pensent. Soistoimême. Si vous essayez d’être quelqu’un d’autre, cela ne fonctionnera pas. Quoi que vous fassiez, vous ne ferez pas le bonheur de tout le monde. Je ne suis pas intéressé par ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas Michael Schumacher. Si je pouvais jeter mon téléphone, je le ferais probablement. C’est toujours en mode silencieux, et je n’aime pas quand ça sonne et que les gens appellent. Nous pourrions vivre sans ces choses.

[On social media] Je n’ai aucun intérêt à dire à tout le monde ce que je fais tous les jours et où je suis. Quand j’étais petit, je regardais le grand prix, tout le monde rêvait de devenir pilote de course, alors que je n’y ai commencé à y penser qu’à 18 ou 19 ans. Ce n’est qu’à cet âge que j’ai commencé à penser sérieusement à ce métier. Avant cela, je changeais d’idées d’une seconde à l’autre. En F1, trop de choses éclipsent la course. Il y a trop de politique. La conduite est la seule chose que j’aime en F1. La Formule 1 serait un paradis sans les médias.