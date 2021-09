Alonso “chanceux” après avoir fait peur au virage trois plus un contact au premier tour · .

in

Fernando Alonso a déclaré qu’il avait eu de la “chance” d’éviter une chute du Grand Prix des Pays-Bas lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture au troisième virage en fin de course.

Le pilote Alpine a également décrit un premier tour mouvementé au cours duquel il a eu des contacts avec trois pilotes différents, dont son coéquipier Esteban Ocon.

Alonso s’alignait neuvième au départ mais terminait le premier tour à la septième place, remportant les positions d’Ocon et Antonio Giovinazzi.

“Le plan était d’aller à l’extérieur [at turn one] parce que j’étais du côté propre de la grille », a-t-il expliqué. « Je voulais partir du bon pied, pas grand-chose [sideways] mouvement et essayez d’aller à l’extérieur du premier virage.

«Mais Giovinazzi a pensé au même plan, je suppose, alors il était à l’extérieur et bloquait un peu mon idée. Donc après ça, j’ai dû improviser un peu dans le virage deux et le virage trois. Il y avait beaucoup de voitures, j’étais même dans l’herbe à un moment donné.

Alonso a pris des places à l’extérieur du virage trois fortement incliné, mais a dû reculer lorsqu’il a rattrapé la Ferrari de Carlos Sainz Jnr.

« Au troisième tour, j’ai choisi de courir à l’extérieur et j’ai gardé un bon élan là-dessus », a-t-il déclaré. « Mais Carlos était au milieu d’une certaine manière, j’ai donc dû freiner la sortie de trois. Cela n’a pas aidé.

«Mais Giovinazzi et Carlos se sont battus jusqu’à sept heures. Et je pourrais serrer une position là-bas.

Pendant ce temps, Alonso pense avoir eu des contacts avec trois pilotes différents. « Je pense avoir été touché par Esteban au premier tour, par [George] Russell au tour deux, et par Giovinazzi au tour six. J’ai donc un pneu très robuste aujourd’hui et aucune crevaison, donc c’était bien. »

Alonso a dépassé Carlos Sainz Jnr pour la sixième place dans le dernier tour. Cependant, il a eu peur lorsqu’il a failli s’écraser au virage trois en essayant de terminer la passe.

“C’était un moment très stressant, c’est sûr”, a-t-il déclaré. « J’ai fait six tours à Carlos jusqu’à la fin dans le premier virage à l’intérieur.

«Je pensais que je faisais le mouvement et au dernier moment, il a relâché les freins et il a freiné encore plus tard. Nous avons donc presque déjà touché le premier virage.

« Puis dans le virage trois, j’étais trop près. J’ai un peu verrouillé les avants et je cours plus large que d’habitude en dehors du circuit. Mais évidemment, il y a environ deux mètres de la berge au mur.

« J’étais à environ 10 centimètres du mur avec les deux pneus avant verrouillés. Ce n’est donc pas que j’ai fait quelque chose de magique là-bas, c’était juste de la chance car je ne contrôlais pas la voiture. J’ai donc eu de la chance là-bas.

